"Liberi Subito", a Cuneo prosegue la raccolta firme per la proposta di legge sul fine vita

Prosegue anche a Cuneo la mobilitazione a sostegno di "Liberi Subito", la proposta di legge di iniziativa popolare regionale promossa dall'Associazione Luca Coscioni per dare attuazione concreta alla sentenza 242/2019 della Corte costituzionale sul tema dell'aiuto medico alla morte volontaria.

La cellula di Cuneo dell'associazione organizzerà nel mese di agosto una serie di banchetti per consentire ai cittadini di firmare e sostenere l'iniziativa. La proposta punta a introdurre procedure regionali uniformi, trasparenti e con tempi certi per le persone che, in presenza dei requisiti previsti dalla sentenza della Consulta, chiedono di accedere al suicidio medicalmente assistito.

La sentenza 242/2019, nata dal caso Cappato/Antoniani, ha riconosciuto la non punibilità dell'aiuto medico alla morte volontaria per persone affette da patologie irreversibili, fonte di sofferenze intollerabili, tenute in vita da trattamenti di sostegno vitale e capaci di assumere decisioni libere e consapevoli.

Secondo i promotori, oggi l'assenza di una normativa chiara determina procedure non uniformi e tempi di valutazione da parte delle Aziende sanitarie e dei Comitati etici territoriali che possono protrarsi anche per mesi o anni, rendendo più complesso il percorso per chi intende esercitare questo diritto.

La proposta "Liberi Subito" mira quindi a stabilire criteri e modalità operative omogenee sul territorio regionale. Dopo l'approvazione di norme ispirate alla proposta in Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, anche in Piemonte la raccolta firme sta registrando un'importante partecipazione.

Le adesioni hanno già superato quota 12 mila firme, con l'obiettivo di arrivare alla conclusione della raccolta, prevista per la fine di settembre, con un sostegno sufficiente a chiedere alle istituzioni regionali una risposta normativa.

A Cuneo sarà possibile firmare nei seguenti appuntamenti:

Venerdì 7 agosto, dalle 9.30 alle 13, in piazza Galimberti angolo via Pascal

Martedì 11 agosto, dalle 9.30 alle 13, in piazza Galimberti angolo via Pascal

Martedì 25 agosto, dalle 9.30 alle 13, in piazza Galimberti angolo via Pascal

Possono sottoscrivere la proposta tutti i cittadini maggiorenni residenti in Piemonte, presentandosi ai banchetti muniti di documento d'identità.