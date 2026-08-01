Obiettivo Orchestra conquista l'Italia: successo per la prima tournée nazionale della Scuola APM di Saluzzo

Si è conclusa nei giorni scorsi la prima tournée nazionale di Obiettivo Orchestra, il progetto di alta formazione orchestrale della Fondazione Scuola APM di Saluzzo, realizzato in collaborazione con le prime parti della Filarmonica del Teatro Regio di Torino, che ha portato 75 giovani musicisti a esibirsi a Saluzzo, Loreto, Chieti e Roma sotto la direzione del Maestro Donato Renzetti.

Quattro concerti, quattro platee sold out, quasi 2.000 spettatori raggiunti e altrettante standing ovation raccontano il successo di un'iniziativa che ha saputo emozionare il pubblico e confermare il valore di un progetto capace di trasformare la formazione in un'esperienza concreta che prepara i giovani musicisti ad affrontare il mondo del concertismo orchestrale.

Per le ragazze e i ragazzi, infatti, la tournée è stata molto più di una successione di eventi. Hanno vissuto il ritmo di una vera produzione itinerante, affrontando prove, trasferimenti ed esibizioni con la dedizione e il senso di responsabilità richiesti dalla vita professionale. Le tante ore trascorse insieme, anche durante i viaggi in pullman, hanno consolidato lo spirito di squadra e creato relazioni destinate a proseguire ben oltre questa esperienza, dimostrando come la musica sappia costruire non solo eccellenza artistica, ma anche una comunità fondata sulla condivisione, sulla crescita e sulla passione.

Un risultato di questa portata è sempre il frutto del lavoro condiviso di tante persone. La Fondazione Scuola APM desidera rivolgere un sentito ringraziamento al direttore Cristiano Cometto, che ha sostenuto con determinazione la crescita di Obiettivo Orchestra, accompagnandone lo sviluppo fino a trasformarlo in una realtà riconosciuta e apprezzata anche oltre i confini del territorio.

Un grazie speciale da parte della Fondazione al Maestro Donato Renzetti, che ha fortemente voluto questa tournée e che, con la sua autorevolezza, la sua lungimiranza e il profondo amore per le nuove generazioni, ha saputo trasmettere ai ragazzi molto più della propria straordinaria esperienza musicale. La sua presenza costante e la fiducia riposta nei giovani rappresentano uno dei valori più importanti di questo progetto.

Un sincero ringraziamento va inoltre al Maestro Atos Canestrelli, coordinatore del progetto, a Cristina Bocca, tutor del corso, a Manuela Allemano e Silvia Manna, che hanno seguito con professionalità tutta l'organizzazione tecnica e logistica della tournée, e a tutto il team della Fondazione Scuola APM, il cui lavoro dietro le quinte ha reso possibile ogni tappa di questo viaggio.

Il pensiero più sentito è rivolto ai 75 musicisti di Obiettivo Orchestra, le nostre ragazze e i nostri ragazzi, sono la testimonianza più concreta del valore della formazione, dello studio e del lavoro quotidiano.

La Fondazione desidera infine ringraziare gli enti, le istituzioni, gli sponsor e tutti coloro che hanno scelto di sostenere questa iniziativa. Il loro contributo conferma quanto il sostegno del territorio sia fondamentale per trasformare il talento in opportunità.

La conclusione della tournée lascia in eredità molto più del successo di quattro concerti. Restano i legami costruiti, la crescita artistica e personale dei musicisti, l'entusiasmo del pubblico e la consapevolezza di aver dato vita a un progetto capace di unire formazione, eccellenza e condivisione.

Un risultato che rafforza la missione della Fondazione Scuola APM: investire nei giovani, creare occasioni concrete di crescita e accompagnare i professionisti della musica di domani nel loro percorso artistico.