"The memory in your eyes": a Roccavione l'installazione di Alessia Mezzabotta

A partire da lunedì 3 agosto, in Via Fratelli Giordanengo 22 a Roccavione, sarà visibile "The memory in your eyes", la nuova installazione di arte pubblica partecipata e site-specific ideata e realizzata da Alessia Mezzabotta, artista che ha fatto della fotografia il proprio linguaggio di ricerca su territorio, memoria, identità e relazioni umane.

Una riflessione personale diventa racconto collettivo: la casa di famiglia si trasforma nel punto iniziale di un percorso capace di restituire valore ai luoghi attraverso le storie di chi li ha abitati. Un gesto artistico commovente che intreccia memoria privata e patrimonio condiviso. Per l’artista ricordare non equivale a restare intrappolati nel passato bensì accogliere ciò che siamo stati per costruire ciò che potremmo essere. I momenti che abbiamo vissuto, le persone che abbiamo amato o perso, le scelte fatte e quelle non realizzate sono tasselli che contribuiscono a una narrazione più ricca e consapevole di noi stessi. Dagli album di famiglia, l’artista ha selezionato due immagini a lei care nelle quali sono ritratte, in giovane età, la mamma e la nonna che tanto hanno abitato quei luoghi. Le fotografie in bianco e nero sono state stampate in grande formato su dibond e collocate al primo e secondo piano dello stabile. A queste si aggiungono al piano terra, lungo la via passaggio, due fotografie macro di fiori simbolici, emblema di cura, rinascita e partecipazione, trasformando l’intervento in una testimonianza viva del passato.

“The memory in your eyes” è un'esperienza immersiva nella quale il visitatore entra in una narrazione fatta di sguardi, ricordi, appartenenza e identità. Ogni immagine invita a riscoprire il legame profondo tra le persone e i luoghi stimolando una riflessione sul valore della memoria come patrimonio comune. L'iniziativa nasce dalla convinzione che l'arte debba uscire dagli spazi espositivi tradizionali per abitare il paesaggio quotidiano diventando occasione di incontro, dialogo e partecipazione. Il progetto è in continua evoluzione aprendosi al coinvolgimento della comunità; i proprietari delle abitazioni interessati a prenderne parte potranno aderire trasformando le proprie facciate in grandi tele urbane. Ogni intervento sarà preceduto da uno studio progettuale dedicato, affinché ogni casa possa raccontare la propria storia e contribuire alla costruzione di una rete diffusa di memoria condivisa.

Per partecipare è possibile contattare Mezzabotta Alessia al 366 3689047.

Un sentito ringraziamento va al Sindaco di Roccavione, Paolo Giraudo, per la sensibilità dimostrata verso il progetto artistico e i temi affrontati.