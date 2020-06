I Vigili del fuoco di Busca sono intervenuti, con due mezzi, ieri sera (9 giugno) per domare un principio d’incendio che ha coinvolto un furgone parcheggiato sotto un porticato in via Pignolo.

Scattato l’allarme, i pompieri sono intervenuti immediatamente, domando le fiamme prima che il rogo interessasse anche un’abitazione, proprio a ridosso del portico dove si è sviluppato l’incendio, le cui cause sono ancora in fase di acceramento.