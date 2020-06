Ai Beati: un Ristorante unico in Cuneo

In questo periodo ognuno di noi cerca tranquillità, serenità e ampi spazi all’aria aperta!



A Cuneo grazie al Ristorante Ai Beati (Viale Angeli 77), è possibile vivere l’esperienza di pranzare o cenare su due ampie terrazze da oltre 400 mq, immerse nel verde del Parco Fluviale, senza i rumori delle auto, a poche centinaia di metri dal centro città.

Il Ristorante, posizionato all’interno dell’A.S.D. Country Club, ha cambiato gestione ed è stato completamente rinnovato, in uno stile moderno e minimalista. Il ristorante è aperto a tutti, pertanto possono usufruire del servizio sia i soci e sia i non soci.

Sappiamo che Viale Angeli in questo periodo e nei fine settimana è chiuso al passaggio delle auto, ma è possibile raggiungere il ristorante in macchina passando da via Alice Schanzer.



Il Ristorante Ai Beati dispone di un ampio parcheggio riservato ai clienti, adiacente all’ingresso della struttura e di conseguenza perfettamente fruibile a persone con disabilità motorie.



Il locale, grazie ai suoi ampi spazi, è stato messo completamente in sicurezza e dispone di tutti gli accorgimenti necessari per il contenimento della diffusione del Covid-19, dalle distanze decisamente superiori rispetto al classico metro, ai menu digitali, agli igienizzanti a disposizione degli ospiti.



Il Ristorante Ai Beati propone un fresco menu estivo, sempre al passo con la stagionalità, o la possibilità di ordinare la pizza con impasto a lunga lievitazione. Per chi ha piacere di mangiare un piatto veloce e stuzzicoso, è possibile individuare la proposta giusta tra le selezioni di hamburger e le insalate di stagione.



Non ci resta che conoscere la nuova gestione e trascorrere qualche ora nel verde gustando i piatti del Ristorante I Beati.





Il Ristorante I Beati è aperto tutti i giorni da giugno a settembre sia pranzo e sia a cena.



E’ gradita la prenotazione al 0171.1877378 o WhatsApp al 333.7717637

Facebook https://www.facebook.com/Ai-Beati-Cuneo-2207133069377953