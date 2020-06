Comune di Cuneo: le elezioni non sono poi così lontane, lo sguardo di Malvolti sulla città

Piercarlo Malvolti, consigliere comunale di Cuneo per cinque mandati consecutivi dal 1990 al 2012 due dei quali da Presidente e tutt'ora insuperato nel record di preferenze raggiunto come primo eletto nel 2007 (quando era possibile esprimerne una sola).



Cosa ne pensa dell'attuale amministrazione comunale?

Sinceramente la seguo poco, semmai posso dirle come vedo la città.

Divisa in due.



In che senso?

Quella alta e quella bassa, un tempo non era così.

Cioè?

Diciamo che da piazza Europa in giù ed in particolare nel centro storico è vivace, curata, coinvolgente. In su è trascurata, tristanzuola e poi mi preoccupa e stupisce il degrado intorno alla stazione, in particolare via Silvio Pellico e dintorni e ne sono dispiaciuto avendoci vissuto per tanti anni, occorre fare qualcosa, mi auguro che il recupero del policlinico possa incidere in tal senso.



Che ne dice della questione del nuovo ospedale?

Deve rimanere dov'è, ampliandosi mediante l'acquisizione del palazzo dell'INPS.



Su viale degli Angeli pedonale?

Mi sembra una buona scelta.



Piazza d'armi?

Guardi se ne parla da una vita, io ero contrario a spendere sei milioni di euro pubblici per comprarla ma siccome non mi hanno dato retta tanto vale non lasciarla in abbandono, l'importante è non stravolgerla.



Teleriscaldamento?

Ben venga.



Stadio e parco Monviso?

Sullo stadio difficile rispondere, sul parco sono partigiano essendo stato per dieci anni presidente della Cuneese Tennis e autore insieme al mio direttivo della sua ristrutturazione, quindi bene così.



Palazzetto?

Senta, se c'è il merito è di Beppe Menardi, forse il più visionario ed innovativo tra i sindaci di Cuneo, occorre valorizzarlo riconvertendolo.



Tra due anni si vota, dopo una pausa di dieci anni pensa di ritornare in aula?

Ora come ora non ci penso proprio ma chi lo sa?