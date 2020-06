Ripartenza dell'economia: la nuova giunta della Camera di Commercio dà il via ai bandi di contributi per la ripartenza

A distanza di pochi giorni dall’insediamento, la Giunta guidata dal presidente Mauro Gola ha approvato interventi importanti, destinando oltre 1 milione di euro al finanziamento di bandi camerali, per aiutare le imprese nella difficile fase del passaggio dal lockdown alla ripartenza.



L’impegno dell’Ente camerale a sostegno del tessuto imprenditoriale cuneese, garantito nell’ultimo decennio da più di 10 milioni di euro di contributi a fondo perduto, si rinnova anche quest’anno, in modo più forte e marcato, per fronteggiare la difficile situazione dettata dall’emergenza epidemiologica che ha causato un lungo stop forzato per moltissime attività economiche.



Le linee di indirizzo privilegiate dalla nuova Giunta camerale risultano coerenti con l’indirizzo fornito da Unioncamere nazionale e dal Ministero dello Sviluppo Economico, e sono rivolte al sostegno dell’innovazione e della digitalizzazione, in materia di formazione e sicurezza sul lavoro nell’ambito del Covid-19 e in tema di certificazioni volontarie, fondamentali per aumentare la competitività e il posizionamento delle imprese sui mercati.



“Siamo al fianco delle imprese in questo difficile momento di ripartenza - afferma il presidente della Camera di commercio di Cuneo Mauro Gola -. Riteniamo fondamentale contrastare la frenata determinata da questa crisi e sostenere le imprese che, anche oggi, si muovono in un’ottica di cambiamento, incentivandone l’innovazione digitale 4.0, le certificazioni volontarie, il marketing e la formazione, convinti che saranno le leve che ci consentiranno di superare le difficili sfide che dovremo affrontare nei prossimi anni”.



In sinergia con la Regione Piemonte, il sistema camerale piemontese sta lavorando per la prossima uscita di un bando a favore delle imprese per incentivare lo smart working per il personale dipendente. Lo stanziamento approvato dall’Ente camerale cuneese di 160.000 euro, consentirà di finanziare contributi a favore delle imprese locali per quasi 400.000 euro.



Uno specifico bando è infine dedicato, in linea con il progetto nazionale autorizzato dal Ministero per il triennio 2020-2022, al settore turistico e in particolare ai consorzi turistici.



“Il turismo è uno dei settori più direttamente interessati dalla crisi attuale e richiede risposte immediate – afferma ancora il Presidente - Occorre ripensare al sistema turistico incoraggiando nuovi modelli di business, di sostenibilità, la promozione della connettività e la trasformazione digitale del settore, lavorando tutti insieme per soddisfare le mutate esigenze della clientela e disegnare gli scenari del turismo di domani”.



Prosegue anche in queste settimane l’impegno che la Camera di commercio aveva messo in atto per essere vicina alle imprese nel periodo del lockdown, con le iniziative di formazione attraverso webinar gratuiti sulla digitalizzazione, sull’internazionalizzazione e su tematiche ambientali, che in questi mesi hanno coinvolto 400 imprenditori.



Tante le iniziative messe in campo dalla Camera di commercio per semplificare gli adempimenti amministrativi, anche attraverso l’assistenza e l’accompagnamento ai servizi digitali sviluppati per aumentare la competitività delle imprese “A questo riguardo, dopo soli due mesi dall’avvio della procedura – ricorda il Presidente - sono già quasi 700 i certificati di origine stampati in azienda da più di 100 imprese, che hanno potuto accompagnare le merci nelle Dogane di diversi Paesi, mentre solo nell’ultimo mese 90 imprenditori hanno ottenuto il dispositivo di firma digitale con riconoscimento da remoto, senza doversi recare nelle sedi camerali”.



Sono invece oltre 8.000 le imprese che hanno saputo cogliere l'opportunità di attivare il cassetto digitale, lo strumento predisposto da Infocamere per consentire all’imprenditore di accedere, gratuitamente e da qualsiasi dispositivo, ai dati della propria azienda (visure, atti, bilanci, pratiche, fatture elettroniche e altri documenti ufficiali, aggiornati in tempo reale).



I bandi e la relativa modulistica di richiesta contributo saranno pubblicati sul sito camerale alla pagina http://www.cn.camcom.gov.it/it/bandi alla fine del mese corrente.

Per informazioni:

Ufficio promozione (promozione@cn.camcom.it)