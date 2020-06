Toyota Proace City Verso, la risposta a ogni esigenza

Il Toyota Proace City è la versione “VAN-FURGONATO” con una capacità di carico da Primi della Classe, in tutte le versioni possono trovare spazio ben 2 Europallet, sarà disponibile una versione Short con una lunghezza di 4,4 metri con Portata utile di 650 kg e una versione Long di 4,75 metri con una portata utile di quasi 1 tonnellata.

Nel teak pach sarà disponibile una Telecamera con visione posteriore e laterale che vi aiuterà in tutte le manovre e l’innovativo Smart Indicator che sarà in grado di avvisarci quando avremo raggiunto la soglia della Capacità di carico.

Nella versione CITY VERSO è un veicolo moderno e intelligente, proposto in due lunghezze ‒ Short da 4,4 metri e Long da 4,7 metri ‒ ed entrambe disponibili sia a 5 che a 7 posti. Sulla seconda fila ci sono i tre sedili separati. Chi non avesse bisogno di occupare tanti sedili, sappia però di poter contare su un volume di carico da 3,7 metri cubici sulla versione Short e di ben 4,3 metri cubici sulla Long! Su quest’ultima configurazione, la portata massima arriva fino a una tonnellata e in più è possibile trainare rimorchi pesanti altri 1.500 chili! Insomma i benefici dei veicoli che nascono da un concept commerciale.

Gli spazi a bordo di Toyota Proace City Verso sono straripanti, con vani utili per riporre oggetti sotto il tetto e sui padiglioni laterali, così da appagare ogni famiglia che desideri unʼauto funzionale per andare in vacanza. I contenuti di sicurezza sono di categoria superiore: cʼè il Pre-Crash di serie, che serve a ridurre gli effetti di un incidente, e ancora lʼalert di stanchezza del guidatore. Sul secondo livello il sistema di lettura dei segnali stradali, riprodotti sul display da 8 pollici, gli abbaglianti che si commutano in automatico in caso dʼincrocio con altri veicoli, il Blind Spot Monitor per vedere gli angoli ciechi e la telecamera posteriore a 180 gradi.

Il Titolare Enzo Mattiauda: “Crediamo fortemente in questo nuovo prodotto.

Mancava nella Gamma Toyota un mezzo di questo genere, capace di soddisfare le esigenze dei professionisti, ma anche della Famiglia numerosa o per gli sportivi che hanno bisogno di spazio ma con tanto comfort e versatilità.

I punti di forza come sempre sono legati al brand Toyota, in termini di affidabilità e sicurezza, l’unico con 5 anni di garanzia o 200.000 Km.

Siamo certi che sarà un mezzo molto apprezzato e ci auguriamo possa accompagnare i Nostri clienti in tutte le loro attività da quelle professionali, alle commissioni di tutti giorni e perché no alle vacanze alle porte”.

Questo mese di lancio avrà un bonus aggiuntivo di € 500 e listino di partenza di € 11.400 iva esclusa

