Primo evento musicale dopo il lockdown per Yepp Valle Stura

Venerdì 26 giugno alle ore 18 presso il Parco Borelli di Demonte, Yepp Valle Stura propone il primo evento musicale in presenza dopo il periodo di lock-down.

5 saranno i giovani DJ protagonisti, tutti residenti in Valle che si alterneranno fino alle 22.30 di fronte ad un pubblico a numero chiuso, condividendo la loro musica e la voglia di divertirsi e festeggiare una nuova rinascita. I DJ che hanno aderito all’iniziativa sono i seguenti: DJ NICK, WINSTON DJ, DJ BTRK, DJ MARIANO E DJ ALEX.



Per monitorare gli ingressi e garantire il distanziamento fisico la serata è stata divisa in due fasce orarie, con un massimo di 30 partecipanti ciascuna. La prima dalle ore 18 alle ore 20, la seconda dalle ore 20:30 alle ore 22:30.



Gli interessati potranno prenotare gratuitamente un biglietto attraverso il sito ufficiale di Yepp Valle Stura (yeppstura.it/live) e scaricare un modulo auto-certificativo per garantire il rispetto delle attuali normative in materia di Covid-19.

All’ingresso sarà richiesto il modulo auto-certificativo firmato, la mascherina obbligatoria ed una coperta/telo obbligatorio, da stendere a terra, sopra la quale i giovani interessati potranno trascorrere la serata in totale sicurezza. Ciascun partecipante potrà assistere al concerto sulla sua coperta, ballare e muoversi rispettando i confini della stessa.



Tutto l’evento sarà ripreso e proiettato in diretta sui canali dell’associazione e all’interno dei locali che hanno aderito all’iniziativa.



L’Associazione Yepp Valle Stura nata a Febbraio 2018, è composta da 25 giovani residenti in Valle. Si impegna, con la supervisione di Yepp Italia e la collaborazione dell’Unione dei Comuni della Valle Stura, della Fondazione CRC e della Compagnia San Paolo, all’ideazione e alla creazione di iniziative, eventi, spazi, in cui i giovani della Valle possano condividere esperienze, acquisire competenze e concretizzare i desideri di miglioramento del territorio. L’obiettivo dell’associazione è quello di creare una rete efficace tra giovani della Valle Stura e gli enti pubblici e del terzo settore per lavorare ad un effettivo empowerment della comunità.