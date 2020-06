Rossana, la scuola dell’infanzia riapre con sei settimane di centro estivo

Riaprono le porte della scuola dell'infanzia "Angelo Pellini" di Rossana, con la proposta di un centro estivo della durata di sei settimane, a partire da lunedì 22 giugno, per i bambini dai 3 ai 6 anni.



Nei giorni antecedenti l'apertura presso la struttura si sono svolti lavori di pulizia e sanificazione di ambienti, mobili e giochi.



Al termine delle pulizie generali, per l'attività di igienizzazione dei locali è stato utilizzato un ozonizzatore certificato, messo a disposizione in modo del tutto gratuito da parte del presidente Giovanni Damiano dell'Officina delle Idee per l'ospedale di Saluzzo, in collaborazione col Gruppo Ana, sezione di Saluzzo.



Inoltre gel igienizzante e mascherine sono stati donati al personale docente e ausiliario. Il direttivo e il personale della scuola ringraziano per l'utilissimo dono.