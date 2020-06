Castagnito, fiamme in una carrozzeria in via Neive. Intervengono i Vigili del Fuoco

Il rapido intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito che non avesse conseguenze più gravi l’incendio che, verso le 17 di oggi, mercoledì 24 giugno, ha interessato la sede di un’attività di carrozzeria in via Neive a Castagnito.



Le fiamme si sono sviluppate a carico di un materiale di rivestimento presente all’esterno dell’edificio, forse innescate dalle scintille provocate da alcuni lavori di saldatura.



La squadra equipaggiata di autobotte giunta dal Distaccamento di Alba ha presto domato le fiamme, evitando che queste potessero propagasi all’interno del capannone e che ne potessero compromettere l’agibilità.