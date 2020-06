Sommariva Perno, torna il "Cinema in piazza" con due appuntamenti promossi dal Comune

“Cinema in piazza”, anno terzo. Venerdì 26 giugno nella cornice di piazza Montfrin, in centro storico, ritorna la manifestazione pensata e organizzata finora dal Centro Culturale San Bernardino, quest’anno con una novità importante: a causa delle restrizioni e delle incertezze legate al Covid-19 sarà il Comune di Sommariva Perno a prendersi direttamente in carico la manifestazione, supportato naturalmente dai volontari dell’associazione culturale, che fino al 14 giugno non potevano operare né, di conseguenza, programmare iniziative a breve scadenza.



L’assessore alla Cultura Maria Ascheri ha però voluto che “Cinema in piazza” si potesse svolgere comunque: “L’Amministrazione comunale, che si è molto impegnata a gestire l’emergenza Covid, sente oggi forte il dovere di ripartire, a tutti i livelli. Il film in piazza è un segno piccolo, forse, ma importante, che intendiamo dare ai sommarivesi per tornare se non alla normalità completa, almeno a ritrovare il gusto di uscire, di stare insieme, dopo mesi di clausura anche degli affetti e delle relazioni. Lo facciamo offrendo una proposta che gli anni scorsi ha avuto successo. E’ rivolta a tutti, anche non sommarivesi, ma soprattutto alle famiglie con figli, le grandi dimenticate in questa emergenza”.



Gli appuntamenti saranno due, come gli scorsi anni: venerdì 26 giugno, e venerdì 10 luglio, con inizio della proiezione alle 21,45 a cura dell’Associazione Cinedehors di Fossano, che fornisce attrezzature e film.



Saranno proiettati un film di animazione e uno “per famiglie”. L’ingresso sarà gratuito, fino a esaurimento dei posti tutti a sedere, nel rispetto di quanto previsto dalle normative in vigore per gli spettacoli all’aperto: registrazione della presenza, uso del detergente, obbligo di mascherina dall’ingresso fino a quando si è seduti e nuovamente all’uscita, distanziamento di almeno un metro tra le sedie (le famiglie possono però stare vicine).



“Sarà la prima manifestazione pubblica organizzata a Sommariva Perno - prosegue Maria Ascheri - e dovrebbe aprire una serie di eventi che il Centro culturale, finalmente operativo, sta organizzando tra luglio e agosto, di cui si parlerà e che avranno il pieno appoggio dell’Amministrazione, sindaco Cornero in testa. Ringrazio quindi, oltre ai volontari dell’associazione culturale, anche la Pro Loco, l’Associazione Carabinieri in congedo, il Gruppo comunale di Protezione civile e gli Alpini che hanno dato la loro disponibilità affinché tutto si svolga con ordine e in sicurezza. Saranno serate semplici, 'in famiglia', che ci auguriamo possano però aiutare i sommarivesi a 'ritrovarsi'. Dopo mesi di confinamento così duri, sembra difficile ripartire: vivere insieme la magìa di un film sotto le stelle forse è il modo più simpatico per farlo”.