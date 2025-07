Continua la festa per il compleanno di Birra Baladin: 39 le candeline da spegnere

A Piozzo continua la festa e il concorso homebrewing "Una birra per l'Estate 2025" organizzato dal Movimento Birrario Italiano.

Musica, golosità ma soprattutto, birra artigianale! Sono 39 le candeline da spegnere per il sogno nato in un piccolo pub di paese ad opera di Teo Musso.

Il programma:

Domenica 20 luglio: intera giornata dedicata agli amanti della birra e ai tanti appassionati di produzione di birra casalinga. Prende il nome di Una Birra per L’Estate e ospiterà la tappa estiva del campionato nazionale homebrewers organizzato dall’associazione Movimento Birrario Italiano. A giudicare le circa 100 birre in concorso, ci sarà una giuria di esperti provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Per tutto il giorno (dalle 10:30 alle 17) visite guidate al birrificio, non-stop. Ingresso gratuito a tutti gli eventi.

Nei due giorni si potrà assaggiare un’ampia gamma di birre Baladin, le nuovissime birre prodotte da Open HUB (il progetto nato ad inizio anno e che vede coinvolti, in un birrificio condiviso, oltre a Baladin, 5 birrifici artigianali italiani) e in anteprima, la Open 2025, Best Bitter 100% italiana, creata insieme al campione italiano di homebrewing 2024, Simone Pennesi. 17 birre alla spina!

Le porte del Baladin Open Garden apriranno alle 18:00 di sabato e domenica dalle 10:30. Ricordiamo che per l’occasione, le visite al Birrificio durante la domenica verranno effettuate durante l’intera giornata con i seguenti orari: dalle 10:30 alle 17:00.

Si potrà prenotare la visita (fino ad esaurimento disponibilità) direttamente al Garden.

La taplist dell'evento:

1. Open 2025 – Best Bitter - NOVITÀ

2. Open HUB – Pale Ale (Fabbrica della Birra Perugia)

3. Open HUB – Blanche (MC77)

4. Open HUB – Italian Pils (Altavia)

5. Open HUB – Italian Bock (Ritual Lab)

6. Open HUB – American IPA (Opperbacco)

7. Open HUB – Super B (Baladin)

8. OPEN HUB – Nazionale (Baladin)

9. Isaac

10. Wayan

11. Nora

12. L’IPPA

13. Rock’n’Roll

14. Nazionale Leggera

15. Mama Kriek

16. Open Garden

17. Elixir