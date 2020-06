Il film “Fumne” parte stasera a Roccabruna "Pellicole in piazza", rassegna cinematografica sotto le stelle

Parte questa sera (venerdì 26 giugno alle 21,30) a Roccabruna, in piazza Giorsetti, prende ufficialmente il via la quinta edizione del Cinecamper “Nuovi Mondi” 2020.

Ad aprire la rassegna cinematografica “Pellicole in piazza”, che grazie ad un camper del 1979 trasformato in cinema viaggiante portA la magia del grande schermo in piccoli borghi di montagna, sarà “Funne”, film di Katia Bernardi.

Si tratta di una pellicola divertentissima che racconta l’epopea di un gruppo di anziane signore, decise ad escogitare ogni modo per raccogliere i fondi necessari a pagarsi una gita al mare, che non hanno mai visto.

Ingresso libero. Per info:389 2137731 /348 5128643.