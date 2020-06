A Saluzzo aperto il nuovo show rom di Forgia: entra in scena l’outdoor

Inaugurato il nuovo show room Forgia in via Circonvallazione 11, a Saluzzo.

Un grande spazio espositivo di oltre1000mq. che, come “una città nella città” scenograficamente ambienta tutti prodotti dell’azienda per casa e lavoro, aprendosi a nuovi settori.

In prima linea l’outdoor, seguendo la tendenza e le esigenze di tanti, in questa stagione e in questo periodo post lockdown: trasformare gli spazi esterni in spazi da vivere, come angoli di benessere e relax, belli, funzionali e confortevoli.

Sono la novità. Non a caso occupano un posto centrale nello show room che li colloca tra terrazze, aree verdi, angoli urbani, dove porte, finestre e affacci sono firmati Forgia, da oltre 20 anni conosciuta per la qualità nella realizzazione porte e serramenti. “Nei primi 20 anni di storia aziendale e famigliare i serramenti in Pcv sono stati la nostra specialità, quelli su cui abbiamo maturato tantissima esperienza e che ci hanno dato da vivere e identificati nel settore”. Racconta Alberto Forgia che con il fratello Aurelio gestisce l’azienda e con il papà Lino fondò la Forgia Serramenti nel 1997.

“Poi l’azienda si è ingrandita, abbiamo aggiunto altri prodotti, realizzando serramenti e porte in legno, alluminio e in tutti i materiali in commercio”. In questi ultimi due mesi il trasloco da quella che, dal 2006, era la sede operativa e di vendita in via Costamagna. L’azienda ha acquistato nel 2018 l’immobile ex Ferramenta Olivero di via Circonvallazione.

Un nuovo passo in avanti, con nuove scommesse imprenditoriali e un mare di idee nel cassetto che l’ampiezza dei locali e la ristrutturazione consentono.

Forgia mette in vetrina il mondo dell’outdoor: allestisce terrazze, giardini, attici rendendoli abitabili con tende da sole e vele, ombreggianti, pergole che proteggono da agenti atmosferici, pergole bioclimatiche per moderne zone living di casa o attività commerciali.

Per la costruzione di accessori, di “falsi telai” e per il supporto alla posa opera, nella parte posteriore dell’immobile, trovano sede il laboratorio e la falegnameria con accesso da via Cimitero.

Tra i prodotti anche pavimenti e laminati ricoprenti e arredi per le “stanze all’aperto" selezionati, come avviene per tutti gli altri prodotti tra fornitori e partner in grado di garantire qualità, stile, funzionalità.

Un marchio su tutti nell’ambito outdoor il brand “Ke” di quarantennale esperienza la cui produzione punta su design esclusivo, made in Italy, sicurezza e filosofia green. Dell’azienda "Ke" ora Forgia è “Ke store”.

Il nuovo show room, “una città nella città” come si dice lo slogan, vuole aprirsi ad un ulteriore utilizzo, non solo legato alla vendita.

L’idea nuova dei fratelli Forgia è di farne una location di eventi “Destinazione insolita nel mondo dei serramenti – commentano - ci piacerebbe creare momenti di degustazione, presentazione di libri, piccole mostre, premiazioni”. Annotate in agenda ci sono già 44 iniziative. Una parte dello spazio (una sala con 60 posti a sedere) è stata pensata per ospitare la formazione di ordini professionali legati al settore del design e dell’architettura, con i quali il mondo dei serramenti si incontra.

Promozioni in corso sui prodotti fino al 31 luglio.

Forgia: via Circonvallazione, 11. Tel. 0175 249484. Aperto da lunedì al venerdì: dalle 9 alle 12 ,dalle 15 – alle 18.30, sabato dalle 9 alle 12.

Ulteriori info: www.forgia.com - www.facebook.com/forgiasaluzzo