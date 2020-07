Lunghe code alla Motorizzazione Civile di Cuneo: "Impossibile prenotare un appuntamento"

Lunghe code, ore di attesa, poche informazioni e soprattutto linee telefoniche sempre occupate o che suonano a vuoto.



È quello che lamentano i molti cittadini che in questi giorni si sono messi in fila per poter chiedere alcuni servizi agli uffici della Motorizzazione Civile di Cuneo, a Madonna dell’Olmo.



Prenotazioni esami, rinnovo patente o presentazione di pratiche in scadenza, tutte richieste che, tra l’altro si sono accumulate per il blocco per l’emergenza sanitaria per combattere il Coronavirus.



In effetti, dopo aver avuto diverse segnalazioni dai nostri lettori, abbiamo provato anche noi a contattare telefonicamente gli uffici della Motorizzazione Civile, anche solo per avere una spiegazione al disservizio, ma è stata una fatica inutile. Entrambi i due numeri telefonici messi a disposizione dall’ente erano sempre occupati, suonavano a vuoto oppure cadeva la linea dopo pochi secondi.



Naturalmente le procedure sono cambiate “Causa Covid” e tra questi cambiamenti c’è anche la prenotazione obbligatoria, ma pare che l’organizzazione e l’informazione per gli utenti non sia stata adeguata.



“Da giorni - ha spiegato un lettore di Targatocn - cerco di contattare gli uffici per iscrivere mio figlio all’esame per conseguire la patente della moto ma per ora non ci sono riuscito. Non ho potuto prenotare perché al telefono non mi ha mai risposto nessuno. E a nulla è valso andare direttamente a Madonna dell’Olmo, ho solo perso tempo e contando che non abito a Cuneo, per me è stato davvero un disservizio enorme”.