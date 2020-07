Bonus baby sitter anche per nonni e zii: requisiti, come funziona e come ottenerlo

Il bonus baby sitter dal valore massimo di 1.200 euro potrà essere utilizzato fino al 31 luglio per pagare i nonni (o altri parenti) che accudiscono i nipoti mentre i genitori sono al lavoro. C’è però una condizione ineludibile: i nonni non devono risiedere nella stessa casa dei bambini. Proprio per questo nelle prossime ore ci si attende un vero e proprio boom di richieste da parte di milioni di famiglie italiane.

Il bonus è rivolto a tutte le famiglie, anche affidatarie, con figli minori di 12 anni. Il beneficio spetta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa.

Il voucher è alternativo rispetto ai congedi parentali (che sono stati prorogati fino al 31 agosto). Chi ha ottenuto il congedo per un periodo non superiore ai 15 giorni potrà beneficiare dell’importo residuo pari a 600/1.000 euro (sempre a seconda della categoria di appartenenza), ferma restando la possibilità di presentare domanda per i giorni residui di congedo non precedentemente fruiti. Nel rispetto del principio di “alternatività”, infine, nel caso di congedo Covid autorizzato per oltre 15 giorni la prestazione non spetta. Tutto chiaro, sì?