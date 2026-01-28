Domani a Marmora l’ultimo saluto a Franca Isoardi, titolare dell’osteria “Croce Bianca”

Cordoglio e tantissimi messaggi d’affetto in Valle Maira per la morte di Franca Isoardi, titolare della storica osteria “Croce Bianca” in borgata Vernetti di Marmora.



Di anni 81 e originaria del luogo, per lei la valle e l’attività racchiudevano tutta la sua vita e più di tutto i legami indelebili. La “Croce Bianca” era infatti quel dolce ricordo nel tempo d’infanzia, con quell’attività della sua famiglia nata nel dopoguerra ed con all’epoca anche una tabaccheria. Ma era anche, negli anni, un periodo di chiusura ed il trasferimento a Piacenza, città dove il marito, anche lui originario di Marmora, aveva trovato lavoro come carpentiere. Soprattutto era un richiamo autentico, che aveva portato durante le estati, momento di ritorno dall’Emilia Romagna, alla decisione di riaprire l’attività in quel periodo, come affittacamere. Infine era il ritorno definitivo in valle, all’inizio degli anni 2000, di nuovo l’osteria.



Insieme a lei il figlio Ivan, grazie al quale il locale oggi è "Albergo Diffuso La Marmu e Osteria della Croce Bianca" e propone ai propri ospiti anche l’opzione pizzeria. Qui tutto racconta una storia tenace ed un legame mai definitivamente interrotto, per sempre custode del suo prezioso ricordo.



I funerali di Franca Isoardi avranno luogo domani, giovedì 29 gennaio, alle ore 11 nella Parrocchia di Marmora.