Lequio Berria (e l'alta Langa) piangono "Ngiulin", Giordano Giuseppe Angelo

Era il riferimento per il paese e l’alta Langa. Il suo parere era sempre richiesto prima di qualsiasi scelta. Con lui scompare un altro pezzo di Langa, ma con la consapevolezza che i suoi insegnamenti hanno lasciato la traccia da seguire per il futuro. Oltre 30 anni fa, in una intervista televisiva a Lequio Berria in occasione della Sagra del Fagiolo, gli era stato chiesto come vedeva il futuro delle Langhe; senza battere ciglio lui aveva risposto che lì vicino c’era un paese chiamato Montelupo, e che secondo lui i lupi non sarebbero tardati ad arrivare.