Ceva e Mondovì: corsi Gratuiti per giovani da 16 a 18 anni

Learn in Lab è un progetto gratuito, finanziato dalla Fondazione CRC tramite il bando "DI NUOVO INSIEME” e rivolto ai ragazzi e alle ragazze dai 16 ai 18 anni che potranno scegliere tra due sedi (Ceva e Mondovì) e tre indirizzi ( clicca per collegarti al sito internet ):

- Laboratorio in Lingua Inglese

Dare ai giovani l’opportunità di tornare insieme dopo il lungo periodo senza contatti sociali e rimettere in gioco le loro abilità cognitive sono gli obiettivi principali del progetto attivato dal Cfpcemon con la partnership degli Istituti IIS "Cigna - Baruffi - Garelli” di Mondovì e IIS Ceva-Ormea e dei Comuni di Ceva e Mondovì.

Durante le ore (24 per ciascun laboratorio) i partecipanti, accompagnati da professionisti, contribuiranno alla realizzazione di progetti concreti, utili alla collettività. Un modo per confrontarsi con esperti nell'argomento scelto, imparare nuove tecniche e riflettere sul proprio futuro scolastico e lavorativo.

I programmi dei laboratori tecnologici e naturalistici si differenziano poi in base alla sede. Per quello naturalistico a Mondovì si concentreranno su boschi e vegetazione mentre a Ceva sulla micologia; per quello Tecnologico a Mondovì i ragazzi si occuperanno di automazione con PLC mentre a Ceva eseguiranno misure topografiche.