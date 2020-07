Rimessa a nuovo la croce di Pagno, grazie al lavoro degli Aib e al contributo di privati (FOTO)

Profondo restyling per la croce di Pagno, che da via Roccia, nella parte alta della collina, sovrasta l’abitato del centro della Valle Bronda.

Ad occuparsene, i volontari della locale squadra Anti incendi boschivi, che hanno pulito e riverniciato la croce, posizionata dall’Amministrazione comunale in occasione del Giubileo del Duemila.

Gli instancabili volontari hanno rimesso a nuovo, con l’ausilio di un cestello, la croce, occupandosi anche di un’accurata pulizia dell’area verde che la circonda.

“A nome mio personale e dell’intera comunità – ci ha detto il sindaco di Pagno, Nico Giusiano – voglio ringraziare la squadra Aib, Andrea Borgogno di Paesana per averci messo a disposizione il cestello, l’Autotrasporti Delsoglio e il colorificio Athena per la fornitura della vernice e infine Davide Bianchi per la verniciatura”.

Terminati i lavori, l'Amministrazione comunale ha offerto il pranzo a quanti hanno preso parte al restyling.