Uno sconto in gioielleria per il personale ospedaliero: "Piccolo gesto di gratitudine per chi è in prima linea contro il Covid"

Giunti finalmente anche alla riapertura delle attività di commercio al minuto di preziosi e ben sapendo di far parte di un settore considerato tra quelli non di prima necessità, le gioiellerie si propongono per uno sconto dedicato e riservato al personale sanitario.

“ Si tratta di un piccolo gesto – afferma Alberto Prandoni , presidente del Sindacato Gioiellerie, Oreficerie ed Orologerie Federpreziosi-Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo – che vuole però esprimere l’immensa gratitudine che la Categoria dei Preziosi nutre nei confronti di chi è in prima linea nella lotta contro Covid-19 ”.

“Le nostre gioiellerie di Federpreziosi – interviene Luca Chiapella, presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo – vogliono partecipare alla ripartenza, non dimenticando chi sta combattendo in prima linea la battaglia per la vita”.