A Racconigi TARI ridotta per le imprese locali a sostegno dell'economia del territorio

Il Consiglio comunale di Racconigi lo scorso 25 giugno, nell'ambito delle misure a sostegno del tessuto economico e produttivo locale, ha previsto una riduzione del pagamento della TARI, per tutte le utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie disposte per Legge a seguito dell'emergenza sanitaria internazionale da covid-19.

La riduzione, che riguarda sia la quota fissa che la quota variabile della tariffa, è calcolata in rapporto al numero dei giorni di effettiva chiusura delle attività interessate nei mesi di marzo, aprile e maggio.

Per ottenere il beneficio è necessario presentare apposita dichiarazione sostitutiva attestante i requisiti esonerativi sul modulo predisposto dal Comune e disponibile sul sito comunale all'indirizzo https://www.comune.racconigi.cn.it (AREE TEMATICHE - MODULISTICA) entro e non oltre venerdì 31 LUGLIO, mediante invio per posta elettronica all'indirizzo ufficio.tributi@comune.racconigi.it, mediante PEC all'indirizzo comune.racconigi@cert.ruparpiemonte.it oppure mediante consegna all'ufficio protocollo del Comune. La dichiarazione dovrà essere corredata di copia del documento di identità del sottoscrittore.