Garessio: nel 2020 il Palio delle Borgate non sarà assegnato

L'hanno dichiarato ufficialmente sulla loro pagina Facebook gli organizzatori: "Purtroppo le regole anti-Covid, che ci toglierebbero il pubblico che è il motore dell'evento e che impegnerebbero tutti nella sicurezza, e l'impossibilità di essere a pieno organico per controllarne il rispetto, non ci permettono di fare molto. Si è anche valutata l'ipotesi di spostare la conclusione in autunno o a fine anno, ma è da scartare perché l'incertezza regna".

Quindi proseguirà il "Palio in fiore", per rispetto del grande impegno messo in campo da chi ha lavorato per allestire le aree, "e sarà un segnale di rinascita del nostro territorio dopo questo periodo di crisi". Tuttavia, il Palio 2020 finisce qui e non verrà assegnato.