Saluzzo, Chiesa della Croce Nera: c’è voglia di buona musica, si riparte con concerto per organo e flauto

Chiesa della Croce Nera: si riparte con un concerto per organo e flauto.

"Dopo il difficile periodo di lockdown c’è tanta voglia di ripartire, di uscire, incontrarsi seppur mantenendo le misure previste per il contenimento della pandemia, c’è voglia di ascoltare buona musica" affermano gli organizzatori.

L'Associazione Collegium Artium riparte con i propri eventi e propone un concerto raffinato, che unisce alla musica la letteratura e la filosofia.

L’appuntamento è per mercoledì 15 luglio alle 21.15 presso la Confraternita della Croce Nera a Saluzzo in piazzetta san Nicola. Per il rispetto delle sicurezza per il contenimento della pandemia è necessaria la prenotazione ai numeri 335 5299411 – 393 6899470.

Il concerto fa parte della Rassegna “Recondite Armonie 2020…oltre ai confini - Organi Vespera Meditazioni in musica” Rassegna organistica su organi storici da Vittino a Vigezzi-Bossi organizzata da Associazione Amici della Musica di Savigliano in collaborazione con l’Associazione Collegium Artium e realizzata con il contributo di Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione generale Spettacolo dal vivo Regione Piemonte Fondazione CRTorino Fondazione CRSavigliano Fondazione CRCuneo.

Il programma prevede brani per organo e flauto eseguiti dai maestri Eric Hallein (organo) e Ubaldo Rosso (flauto) accompagnati da letture tratte dagli scritti di Agostino d’Ippona raccolti nel “Florilegio Agostiniano” e affidate alla coinvolgente voce di Elena Zegna.

Eric Hallein di origine belga. È insegnante di organo in numerose Accademie musicali, profondo conoscitore della musica antica e degli strumenti storici dal Cinquecento al Settecento. È organista titolare presso la Chiesa del Sacro Sangue a Bruges, membro fondatore del Circolo Organistico Adriaan Willaert a Roeselare e organizzatore del festival Internazionale per organo a Roeselare.

Ubaldo Rosso Si è dedicato dagli anni ’80 alla ricerca ed allo studio della musica antica su strumenti storici. Vincitore di una borsa di studio del British Council ha conseguito il Diploma di Merito alla “Guildhall School of Music di Londra” con S. Preston. Da anni ospite di importanti Istituzioni e Festival nazionali ed internazionali, si è esibito in concerto in Italia ed in tutta Europa, oltre che negli USA e in Canada. Ha registrato opere per flauto di Mozart e con l’Ensemble Astrée alcuni CD dedicati a Felice Giardini, Tomaso Giordani e Antonio Vivaldi. È stato per oltre 40 anni titolare della cattedra di Flauto nei Conservatori statali.

Elena Zegna. Ha al suo attivo spettacoli e letture teatrali con la Compagnia Teatrale “La Mousse” e con varie Associazioni Culturali presso Circoscrizioni, Circoli privati e Teatri, tra i quali Teatro Carignano, Teatro Nuovo, Teatro Gobetti, Teatro Piccolo Regio di Torino, Unione Musicale. Ha lavorato come speaker radiofonica presso varie emittenti, come doppiatrice di telefilm e cartoni animati presso la Merak Film di Cologno Monzese (MI) e come speaker pubblicitaria. Ha tenuto corsi di dizione, recitazione e lettura espressiva; ha organizzato laboratori teatrali per adolescenti e partecipa, come lettrice, a premiazioni di concorsi letterari e alla presentazione di libri di poesie.

Saranno rispettate le normative di sicurezza per il contenimento della pandemia.