Rifugio Questa "L'approvigionamento con le mule è davvero un grande aiuto da parte del Parco" (VIDEO)

Nonostante il momento, i rifugi intorno ai 2500 metri di altitudine continuano ad essere scelti dall'alpinista di sempre, colui che vi fa ritorno ogni anno, perché affezionato agli spettacolari panorami della montagna.

Tra i vari ricoveri alpini ce ne sono alcuni gestiti da privati e proprio questi , non appartenendo al CAI, non hanno diritto al kit anticontagio.

E poi c'è chi, come il Questa, non può accedere al contributo previsto dalla misura 196 del Piano Riparti Piemonte, per l’adeguamento alle norme anti Covid-19. La causa è legata al tipo di contratto stipulato per la gestione.