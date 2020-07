Save the date, giovedì 16 luglio il Caffè Letterario di Bra è su Facebook con Daniela Caggiano

L’evento è in programma sul gruppo Facebook “Bra. Di tutto, di più” (e dove se no?). Il Coronavirus ha contagiato anche l’arte e così il salotto culturale promosso da Silvia Gullino si è dovuto adattare a questi tempi assurdi, convertendosi al mood digital.

Ospite d’onore del mese di luglio sarà la cantante e vocal coach Daniela Caggiano, da poco uscita in radio con “Illogica”, una bella hit che abbiamo già ascoltato e ballato. Roba che Amore e Capoeira is nothing.