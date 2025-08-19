Ceva: al via il nuovo ufficio postale grazie al progetto Polis

L’Ufficio Postale di Ceva ha riaperto al pubblico in una veste rinnovata. Sono terminati nella sede di Via Matteotti, 15 infatti, i lavori di ristrutturazione e ammodernamento finalizzati ad accogliere, anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Tra gli interventi effettuati la ristrutturazione dell’ufficio con nuova pavimentazione, nuova illuminazione led a basso impatto energetico, realizzazione di nuove postazioni relazionali ribassate con sedute, installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni ed altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale.

L’ufficio è dotato di un ATM Postamat di ultima generazione h 24 e di un totem per la prenotazione delle operazioni a sportello che può essere effettuata anche da pc, APP e telefonicamente al n. 06 45264526.

Oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia presso l’ufficio postale sono disponibili da oggi anche i servizi INPS (il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico) e i certificati anagrafici e di stato civile.

L’ufficio postale di Ceva è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.45 il sabato dalle 8.20 alle 12.45.

Poste Italiane conferma, ancora una volta, non solo la missione al servizio del sistema Paese ma anche il valore della capillarità, elemento fondante del proprio fare impresa, in netta controtendenza con il progressivo abbandono dei territori.

Dopo l’autorizzazione della Commissione Europea a fine ottobre 2022 i lavori di ristrutturazione sono stati avviati in oltre 4.870 uffici postali in tutta Italia ed entro la fine del 2026 saranno complessivamente 7000 i nuovi uffici Polis.