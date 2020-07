Alla scoperta degli affascinanti affreschi del '500 nella cappella di San Servasio a Castellinaldo

"La presentazione di questo progetto intercomunale "Il Sentiero dei Frescanti" è una buona occasione per ripartire dopo questo lungo periodo in cui tutto si è fermato. Ripartire e ricominciare a far conoscere il nostro territorio così ricco di bellezze a volte sconosciute o magari collocate in luoghi sperduti. Opere a suo tempo realizzate, anche in tempi economicamente non facili, ma fortemente voluti dalla gente"