L’altro Camillo: alla scoperta di un Conte inedito

Un Conte inedito, raccontato in tre appuntamenti. Organizzato dal Comune, il trittico di serate permetterà al pubblico di conoscere il Camillo Benso come innovatore, sperimentatore, sindaco e stratega.



Sabato 18 luglio alle ore 17 nel salone delle Maschere del castello è in programma il primo incontro intitolato "Camillo Benso Conte di Cavour e la nascita del Barolo" (Relatore: Massimiliano Romanelli). Seguiranno dibattito con il pubblico e inaugurazione del percorso "L'Altro Camillo" costituito da sei pannelli che accompagneranno il turista dalla piazza del paese fino alla salita del castello, passando per il belvedere. Alle ore 18,30, nel giardino del castello, aperitivo in musica con Daniele Gatto al pianoforte e il soprano Daniela Pellerino in "Dall'Opera alla musica da film".



Il 25 luglio, sempre alle ore 17, il prof. Luigi Cabutto parlerà di "Camillo Benso Conte di Cavour: un Sindaco innovatore tra aneddoti e storia Patria" per poi interloquire con il pubblico. Alle ore 18,30 musica e aperitivo con Paolo Paglia e il coro Lalaguys.

Il terzo ed ultimo incontro è in programma il 1 agosto: alle ore 15,30 l’ “Ass. Amici della Fondazione Camillo Cavour” di Santena consegnerà alla biblioteca del paese preziosi volumi sul Conte. Alle ore 17 Gino Anchisi parlerà di "Camillo Benso e la famiglia Adele Alfieri di Sostegno", con tavola rotonda finale, per poi concludere la serata alle ore 18.30 brindando a Camillo con la musica di Gabriele Studer al pianoforte che porterà i presenti ad ascoltare composizioni "Around the world". Tutte le serate sono ad ingresso gratuito.



Il Comune ringrazia la Pro Loco, il ristorante del castello, la cantina Terre del Barolo e la Fondazione CRC, i relatori, e tutti coloro che si sono impegnati per far conoscere il grande personaggio del Risorgimento italiano sotto un’altra interessante prospettiva.