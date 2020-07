Dopo Bus Company anche la Stp di Cuneo offre il servizio di pagamento biglietto a bordo bus tramite smartphone

Dopo la Bus Company di Saluzzo, da oggi – lunedì 20 luglio, ndr – anche su tutti i pullman dell’azienda di trasporti Stp di Cuneo è possibile pagare il biglietto di corsa semplice a tariffa maggiorata utilizzando l’App tramite il proprio smartphone. Una soluzione innovativa per acquistare il titolo di viaggio in totale sicurezza, che risponde ai vincoli imposti dall’emergenza sanitaria in atto, nell’ottica di limitare lo scambio di denaro contante, potenziale veicolo di contagio.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Stp al numero 0171/401765. La nuova sede aziendale è a Cuneo in Discesa Bellavista 12/F. Invariato il recapito dell’ufficio di biglietteria, operativo in via Pascal 7.

“A poco più di un mese dal brillante avvio del servizio su tutti i mezzi della Bus Company, la modalità di pagamento tramite smartphone viene ora estesa anche sui mezzi della Stp, che garantisce insieme ad altre aziende del Consorzio Grandabus, la maggior parte delle corse del trasporto pubblico locale della città di Cuneo – dichiara Enrico Galleano, amministratore delegato di Stp - . Bus Company era stata pioniera in questo progetto, che ora coinvolge anche la Stp di Cuneo e che vogliamo presto allargare anche alle altre 12 aziende facenti parte del Consorzio Granda Bus, fino ad arrivare a coprire oltre 450 autobus su cui si potrà pagare comodamente con smartphone”.

Il passeggero che manifesta l’interesse di pagare il biglietto a tariffa maggiorata con l’App deve comunicare all’autista la località di destinazione per conoscere il prezzo del biglietto e seguire la seguente procedura sul proprio smartphone: aprire l’app e cliccare sull’icona del Qr code presente sull’applicazione in alto a destra; inquadrare l’adesivo Qr code presente sull’autobus situato in prossimità della postazione di guida del conducente; dopo aver inquadrato il Qr code, basterà digitare l’importo del biglietto e premere invia per confermare il pagamento. Al termine basterà esibire la ricevuta di pagamento all’autista, visualizzabile sia nel messaggio di notifica del pagamento che nella sezione profilo dell’App.

Il servizio di acquisto e pagamento tramite smartphone è attivo anche su tre biglietterie a terra: a Saluzzo in via Circonvallazione 21, ad Alba in piazza Medford 1 e presso la stazione di Mondovì funicolare.