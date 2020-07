Saluzzo, i servizi Caritas cercano volontari per i mesi estivi

Nei mesi estivi, alcuni servizi della Caritas di Saluzzo sono alla ricerca di volontari, in particolare giovani, per continuare ad aiutare le tante persone in difficoltà nel nostro territorio: famiglie, anziani, migranti.

Chi volesse accogliere questa richiesta può scrivere all'indirizzo infocaritassaluzzo@gmail.com (info@saluzzomigrante.it per il Presidio "Saluzzo Migrante" in supporto ai braccianti stagionali).

RI-VESTITI in via Volta 8, sotto i Portic Scur, il servizio coordinato da Susanna Eandi cerca volontarie per i mesi estivi. Ri-Vestiti resterà aperto anche ad agosto con i seguenti orari: martedì 9-12, mercoledì 16-19, venerdì 16-19. Resterà invece chiuso fino a settembre il punto di consegna e distribuzione di indumenti in via Maghelona 7. Attraverso le donazioni raccolte da Ri-Vestiti con il recupero di abbigliamento e accessori usati, la Caritas sostiene l'erogazione di borse lavoro rivolte in particolare a giovani e mamme in difficoltà. Finora sono state 20 quelle attivate di cui 6 si sono trasformate in contratti definitivi.

EMPORIO in piazza Vineis il servizio coordinato da Spirito Gallo cerca soprattutto giovani volontari per la distribuzione settimanale di borse viveri con beni alimentari e di prima necessità. L'Emporio è arrivato in questi mesi a sostenere 240 nuclei familiari, circa 600 persone. con la possibilità di consegne a domicilio per le persone, in particolare anziani e malati, impossibilitati ad uscire. Ai volontari si richiede una disponibilità durante le aperture il lunedì dalle 14.30 alle 18.30 e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30, oltre al martedì dalle 14.30 alle 17 per la preparazione delle borse viveri.

L'Emporio cerca inoltre volontari che si prestino come autisti (maggiorenni e con patente B) per il carico e scarico delle merci che vengono donate o acquistate direttamente dalla Caritas per la distribuzione.

SALUZZO MIGRANTE il progetto Presidio in supporto ai braccianti stagionali cerca volontari per i suoi servizi (docce, Infopoint per la compilazione dei curricula, Boutique per la distribuzione di scarpe e vestiti).

In particolare si cercano volontari in grado di riparare biciclette per la Ciclofficina dove vengono rimesse a nuovo e depositate una volta terminata la stagione di raccolta, con la possibilità per il bracciante di ritirarle la propria bicicletta l'anno successivo su cauzione. Saluzzo Migrante cerca anche zaini, coperte, sacchi a pelo e biciclette funzionanti da distribuire ai braccianti stagionali.