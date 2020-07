La Provincia ha immesso 5mila trotelle nel torrente Casotto a Pamparato

Importante operazione di ripopolamento condotta dalla Provincia di Cuneo nei giorni scorsi, concretizzatasi nell'immissione di circa 5mila trotelle di specie fario nel torrente Casotto a Pamparato, mediante l'intervento della polizia locale faunistico-ambientale nei fiumi e torrenti della Granda.

Come spiegano dal palazzo provinciale, le trotelle di piccole dimensioni (tra i 4 e 6 centimetri) sono fornite da un incubatoio specializzato e cresceranno in modo naturale nei torrenti puliti per poi essere pescate nella prossima stagione.

"A nome del Comune e dei pescatori di Pamparato - ha dichiarato il consigliere comunale Andrea Giaccone - ringrazio il consigliere provinciale Pietro Danna per la sensibilità dimostrata, riuscendo a riportare le trotelle nelle nostre acque. Dall'alluvione del 2016 non c'erano più stati ripopolamenti ittici. Gli stessi alvei dei ruscelli avevano subito gravi conseguenze in quella circostanza. Ci auguriamo che l'anno prossimo la Provincia possa ancora darci una mano con interventi come questo, che servono a tenere vivi i nostri torrenti di montagna".

Il consigliere provinciale delegato, Pietro Danna, ha replicato: "Siamo felici di aver potuto recepire le richieste pervenuteci dai pescatori di Pamparato e aver così immesso nel torrente Casotto nuove trotelle, dopo anni dall'ultima immissione in quelle zone. In generale, le operazioni di ripopolamento continueranno e interesseranno altri rii in tutto il territorio provinciale, segno dell'attenzione che l'ente rivolge ai tanti pescatori cuneesi".