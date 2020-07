Le navette di Crissolo tornano a Pian del Re: sconti sul biglietto per chi ha seconda casa in paese o risiede nell’Unione del Monviso

Cambiano le misure di contenimento per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e, conseguenza indiretta, le navette turistiche di Crissolo possono tornare ad arrivare sino al pianoro del Pian del Re, 2020 metri di quota, dove nasce il Po.

Lo rende noto il Comune di Crissolo, con il sindaco Fabrizio Re.

Le navette, in prima battuta, erano state bloccate a Pian della Regina, un paio chilometri a valle.

Il motivo? L’obbligo di distanziamento sociale anche sui mezzi di trasporto, che abbatteva la capacità di carico di passeggeri. Il Comune aveva quindi deciso di far fermare le navette a Pian Regina, sfruttando così la possibilità di utilizzare pullmini più grossi, compensando quindi il numero di passeggeri da portare in alta Valle Po.

Per arrivare a Pian del Re, infatti, servono pullmini di dimensioni ridotte, a causa della conformazione della strada, in grado di salire lungo gli stretti tornanti.

Ma, dal 10 luglio, il decreto del presidente della Regione, Alberto Cirio, ha rimosso l’obbligo di distanziamento sociale sui mezzi pubblici, che sono tornati ad una capacità di trasporto di pieno carico, mantenendo l’obbligo (per i passeggeri) di indossare la mascherina.

Il servizio di collegamento con navetta\bus Crissolo- Pian del Re è nuovamente attivo, viste le recenti disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare il D.G.R. n. 75 del 03.07.2020 in materia di igiene e sanità pubblica.

Ciò ha reso possibile il ripristino del servizio di trasporto locale nel suo tradizionale tragitto, dal centro di Crissolo a Pian del Re, utilizzando pullmini di dimensioni congrue, però a piena capacità di carico.

LE PRENOTAZIONI

Resta obbligatoria la prenotazione del biglietto, da effettuarsi telefonicamente al numero 371.4126266 o 0175.94902 (risponde l’ufficio turistico) nell'orario di apertura (8.30-12 e 14-18).

È necessario prenotare giorno, orario di salita verso Pian del Re e orario di discesa verso Crissolo Villa. “Giorno e orario – precisano dal Comune – non potranno essere modificati. A seguito della prenotazione, verrà richiesto di effettuare il pagamento tramite Satispay, a cui seguirà l'invio dei biglietti acquistati, in formato digitale, da mostrare all'autista in fase di carico”.

Il costo è di 6 € andata e ritorno, non è prevista la corsa singola (biglietto non rimborsabile).

In caso di forte afflusso, sono previste più navette in partenza alla stessa ora. Ogni navetta è contraddistinta da un colore, facilmente distinguibile sul mezzo, indicato anche sui biglietti acquistati, in modo da non creare confusione e assembramenti presso le diverse navette.

Servizio gratuito per portatori di handicap, bambini fino a 6 anni, cani di piccola taglia. Cani di media e grossa taglia verranno trasportati, solo se al guinzaglio e con museruola, pagando la tariffa prevista.

GLI ORARI

Il servizio, sino al 24 luglio, sarà attivo solo il sabato e domenica. Dal 25 luglio al 30 agosto, tutti i giorni, a settembre soltanto nelle giornate del 5, 6 e 13. La prima corsa partirà alle 8 da Crissolo; l’ultima partirà da Pian del Re alle 18.10. è prevista la fermata a Pian della Regina.

Le corse in salita partiranno alle ore 8, 9, 10.15, 11.30, 14, 15, 16.15, 17.30. quelle in discesa, da Pian del Re a Crissolo, alle 8.30, 9.30, 10.45, 12, 14.30, 15.30, 16.45, 18.

GLI SCONTI

Intanto, il sindaco Re ha reso nota l’iniziativa del Comune, che intende riservare sconti sul prezzo del biglietto della navetta a tutti i proprietari di seconde case in paese e a tutti i residenti dell’Unione montana dei Comuni del Monviso.

Per tutte queste persone, il biglietto andata/ritorno in navetta costerà 3 euro anziché 6, con uno sconto pari al 50%. “Lo sconto – scrive Re – ha valenza infrasettimanale, da lunedì a venerdì, e non è fruibile quindi sabato e domenica.

Dall’offerta è inoltre escluso il periodo compreso tra il 10 ed il 14 agosto”.

Le modalità di prenotazione sono sempre le medesime. Hanno quindi diritto alla promozione, oltre i proprietari di seconde case in paese, i residenti a Crissolo, Oncino, Ostana, Paesana, Sanfront, Gambasca, Martiniana Po, Pagno, Brondello.