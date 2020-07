Rischio rave party, il sindaco di Lesegno chiede aiuto alla popolazione: "Segnalate ogni movimento sospetto"

Il sindaco di Lesegno, Emanuele Giovanni Rizzo , ha emanato un avviso finalizzato a sensibilizzare la popolazione sulla necessità di mantenere alta l'attenzione a dettagli e movimenti sospetti, che potrebbero essere il naturale preludio alla realizzazione di un evento non consentito, come il rave party di 7 anni fa.

"Con l'arrivo della bella stagione, soprattutto in concomitanza delle festività con relativi 'ponti', si verifica il pericolo di veder invadere il territorio del Comune di Lesegno, oppure dei Comuni limitrofi, da manifestazioni non autorizzate (rave party) - scrive il primo cittadino -. L'ultimo episodio che ha riguardato il Comune di Lesegno si è verificato il 14 agosto 2013 ed è durato sino al giorno 19 agosto compreso, provocando moltissimi inconvenienti, che cercheremo in tutti i modi di evitare per il futuro.