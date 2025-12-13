Il Classico Vasco-Beccaria Govone di Mondovì vince l’Agòn Eschileo 2025

Dal 9 al 12 dicembre, nella cornice di Gela, città siciliana di oltre settantamila abitanti e crocevia storico del Mediterraneo centro-meridionale, si è svolta la XIV edizione dell’Agòn Eschileo, rassegna nazionale nata come gara di traduzione dei testi di Eschilo e oggi evoluta in un originale contest musicale capace di unire filologia classica e linguaggi contemporanei.

Il cuore della competizione è stato affidato ai versi conclusivi dei Persiani (472 a.C.), la più antica tragedia greca giunta fino a noi. I partecipanti erano chiamati a trasformare quei versi – i vv. 908-1065 – in un brano musicale libero per genere, forma e stile. Sedici gruppi, provenienti da Licei Classici e Musicali di tutta Italia, da Crema a Bassano del Grappa, da Bologna fino a numerosi istituti siciliani, si sono alternati sul palco del Teatro Eschilo, gremito per l’occasione.

A distinguersi in modo netto è stata la proposta del Liceo Classico Vasco-Beccaria-Govone di Mondovì. Cinque studenti della classe quarta – Tommaso Borsarelli, Gaia Canavese, Margherita Lanfranco, Chiara Raimondi e Giulio Toppino– hanno presentato il brano Non tornan più, composto interamente da loro sia nel testo sia nella musica. Un lavoro che ha saputo tenere insieme rigore interpretativo, sensibilità tematica e una resa musicale capace di dialogare con il pubblico di oggi senza tradire la profondità del testo originario.

La loro esibizione, nella mattinata conclusiva di venerdì 12 dicembre, ha convinto sia la Giuria, presieduta dalla scrittrice Silvana Grasso, sia il pubblico in sala, portando a un risultato di assoluto rilievo: primo posto nella classifica dei Licei Classici, distinta da quella riservata ai pochi ensemble dei Licei Musicali. Un successo che si inserisce in una continuità significativa, considerando che già due anni fa lo stesso liceo monregalese aveva raggiunto il secondo posto assoluto con un’altra formazione.

L’evento non è stato soltanto una competizione, ma anche un’esperienza culturale e umana intensa. Nel corso delle quattro giornate, grazie al sostegno della bioraffineria ENI di Gela, gli studenti hanno condiviso momenti di studio, confronto e scoperta, visitando Gela, Ragusa Ibla, la Valle dei Templi di Agrigento e il grande sito petrolchimico, intrecciando relazioni e amicizie con coetanei provenienti da tutta Italia. Ad accompagnare gli studenti il professore di Greco Stefano Casarino.