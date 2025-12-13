 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 13 dicembre 2025, 18:53

Il Complesso bandistico di Santa Cecilia nel concerto di Natale a Costigliole Saluzzo

Domenica 14 dicembre alle 16,30 il tradizionale appuntamento nella sala polivalente “G. Allegra”, protagonisti anche i giovani allievi

Il Complesso bandistico Santa Cecilia di Costigliole Saluzzo

Il Complesso bandistico Santa Cecilia di Costigliole Saluzzo

Il Complesso bandistico Santa Cecilia di Costigliole Saluzzo invita la cittadinanza al consueto Concerto di Natale, in programma domani, domenica 14 dicembre, alle 16,30 nella sala polivalente “G. Allegra”.

L’appuntamento rappresenta un momento particolarmente significativo per la storica formazione musicale costigliolese, che negli ultimi anni ha conosciuto una fase di crescita e rinnovato entusiasmo grazie all’impegno del presidente Celestino e dei maestri Gloria, Maurizio e Marco.

Un lavoro costante che ha permesso alla “famiglia” della banda di allargarsi, accogliendo nuovi musicisti e rafforzando il legame con il territorio.

Durante il concerto saliranno sul palco anche gli allievi del secondo corso musicale, finanziato dalla banda stessa. Molti di loro hanno iniziato il percorso musicale già nella scuola primaria e si stanno ora preparando a entrare stabilmente nell’organico del complesso bandistico, testimoniando l’importanza della formazione e del ricambio generazionale.

Al termine dell’esibizione, il pomeriggio di festa proseguirà con un aperitivo offerto dalle famiglie dei giovani musicisti, un’occasione conviviale per scambiarsi gli auguri di Natale e condividere un momento di comunità all’insegna della musica.

AMP

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium