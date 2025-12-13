Natale di musica e solidarietà: i Lions Monregalesi sostengono la Caritas

Una serata all’insegna della convivialità, della musica e soprattutto della solidarietà quella organizzata dal Lions Club Mondovì Monregalese, in collaborazione con il Leo Club, in occasione della tradizionale cena degli auguri di Natale, svoltasi presso il Ristorante La Borsarella.

Il presidente Lions Paolo Gastaldi ha evidenziato: "L’evento ha visto la partecipazione di quasi sessanta tra soci e ospiti, confermandosi un appuntamento molto sentito. La riuscita della serata è stata resa ancora più speciale dall’esibizione del coro Cantus Firmus, che con i suoi canti natalizi ha saputo creare un’atmosfera suggestiva e coinvolgente, regalando ai presenti un momento di autentica emozione e condivisione."

Accanto al piacere dello stare insieme, elemento fondante della vita associativa lionistica, non è mancato il cuore solidale che contraddistingue ogni iniziativa dei Lions. Durante la cena è stata infatti organizzata una lotteria benefica, grazie alla quale sono stati raccolti 1.120 euro. Il ricavato sarà interamente destinato all’acquisto di mobili per la Cittadella della Carità della Caritas Monregalese, un progetto di grande rilevanza sociale a sostegno delle persone e delle famiglie in difficoltà del territorio.

L’iniziativa si inserisce pienamente nei principi e nelle finalità del Lions Club International, che pone il service al centro di ogni attività, e si collega in modo particolare alla Settimana dedicata alla Fame nel Mondo, promossa dai Lions e in programma dal 3 all’11 gennaio 2026. In tale contesto, il progetto a favore della Caritas Monregalese rappresenta un contributo concreto e tangibile per contrastare le nuove povertà e promuovere la dignità delle persone più fragili.

Ogni momento di incontro diventa così anche un’occasione per fare del bene: questo il messaggio che emerge con forza da una serata che ha saputo coniugare spirito natalizio, amicizia e impegno sociale. Un ringraziamento sentito va a tutti i partecipanti, al Leo Club per la preziosa collaborazione e al coro Cantus Firmus per aver impreziosito l’evento, dimostrando ancora una volta come, insieme, si possa fare la differenza per la comunità.