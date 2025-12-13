San Chiaffredo, tra storia e devozione: una conferenza a Martiniana Po

Proseguono gli appuntamenti del “Tè culturale della domenica” promossi dall’Associazione culturale “Giovanni ‘Netu’ Borgna” di Martiniana Po.

Domani, domenica 14 dicembre, alle 16, presso la sede dell’associazione in via Marconi 8, si terrà una conferenza pomeridiana dedicata alla figura di San Chiaffredo, uno dei santi più venerati del territorio saluzzese.

Relatore dell’incontro sarà il dottor Almerino De Angelis, che guiderà il pubblico in un percorso di approfondimento dal titolo “San Chiaffredo, da evangelizzatore a santo tebèo”, analizzando l’evoluzione storica, religiosa e iconografica del culto del santo, tra tradizione popolare, fonti storiche e interpretazioni successive.

La conferenza si inserisce nel solco delle iniziative culturali volte a valorizzare la memoria storica e religiosa locale, offrendo spunti di riflessione sul ruolo di San Chiaffredo nel contesto alpino e nel più ampio panorama della cristianità delle origini.

Almerino De Angelis, nato a Roma nel 1950, è laureato in Medicina e ha operato dal 1980 al 2017 presso le divisioni di Chirurgia degli ospedali di Saluzzo e Savigliano. Da molti anni si dedica a ricerche storiche ed etnografiche, con particolare attenzione all’area alpina del Saluzzese. È autore di numerose pubblicazioni e membro del Consiglio direttivo della società per gli Studi Storici, archeologici e Artistici della provincia di Cuneo.

La partecipazione all’incontro è libera e gratuita.

Durante la conferenza sarà inoltre possibile rinnovare la tessera associativa per l’anno 2025/2026, sostenendo così le attività culturali dell’associazione.



