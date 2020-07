Violentissimo temporale sul Cuneese: allagamenti, alberi caduti e tetti scoperchiati (Foto)

Un violento temporale di pioggia ed aria si è abbattuto, nel tardo pomeriggio, sul Cuneese.

Maggiormente colpita la zona della pianura: si registrano danni e disagi in modo particolare nel Saluzzese, Saviglianese e Fossanese. Molte le chiamate alla centrale operativa dei Vigili del fuoco per i danni provocati dal maltempo, per lo più riconducibili ad allagamenti, caduta alberi, ma anche tetti scoperchiati.

A Fossano sono al lavoro due squadre dei pompieri.

A Genola, il Comune, come conferma il sindaco Flavio Gastaldi è al lavoro, insieme a volontari, Protezione civile e con il supporto delle Forze dell'Ordine, “per ripristinare al più presto la viabilità e mettere in sicurezza alcune zone in cui il violento temporale ha procurato dei danni”.

“Se avete segnalazioni da fare – l’invito del primo cittadino alla popolazione - contattate qualsiasi Amministratore comunale che in questo momento è impegnato sul territorio. Ci aiuterete a coordinarci al meglio”.

Strade allagate anche a Saluzzo, dove la forza del vento ha spazzato via alcuni elementi dell’arredo urbano e dei dehors dei bar.

A Savigliano, invece, abbattuti una decina di grandi platani, caduti su strada Sanita, al momento non percorribile. Fortunatamente, la caduta alberi non ha coinvolto alcun veicolo. I rami hanno però urtato alcune linee elettriche, rendendo necessario l'intervento dei tecnici Enel.