Il sorriso di mamma Stefania si spegne a soli 45 anni per una malattia incurabile

Profondo dolore a Centallo per la morte di Stefania Pontrelli. La malattia se l'è portata via a 45 anni. Mamma di due figli, Martina e Gianluca, era malata da tempo ma aveva sempre reagito con forza e coraggio, senza mai mollare. Ma non è bastato.

Tanti i messaggi di dolore anche sul profilo Facebook della donna, che aveva scelto di dedicarsi alla famiglia e alle persone bisognose. Era infatti una volontaria al San Camillo di Centallo, dove tutti ne apprezzavano la dolcezza e il sorriso.

Originaria della Sicilia, lascia il marito Antonio Bonaccorso, i genitori, il fratello e i nipoti. L'ultimo saluto domani 24 luglio alle 16, nella chiesa di Centallo, dove stasera alle 19 ci sarà la recita del rosario.