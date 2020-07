Argento attivo: il progetto dell'AslCn2 per gli Over 60 continua anche d'estate

Durante le fasi 1 e 2 dell’emergenza sanitaria, il progetto dell’ASLCN2 Alba – Bra “Argento Attivo – Un percorso di Valore per Invecchiare in salute” , finanziato dalla Fondazione CRC e rivolto alla popolazione Over 60, ha spostato online le proprie attività di promozione della salute in modo da continuare a mantenersi in contatto con i propri destinatari, per contrastare l’isolamento fisico e sociale prolungato e la conseguente diminuzione del proprio stato di benessere fisico, emotivo e psicologico.

"Abbiamo quindi sperimentato un modo diverso di promuovere la salute - spiegano dall'AslCn2 - partendo da chi aveva già partecipato alle nostre iniziative e riuscendo a coinvolgere nuovi soggetti, costruendo un sistema su più livelli ossia il gruppo FaceBook, il blog e il canale Youtube. Il successo riscontrato ci permette di dire che anche in situazioni straordinarie, qualcosa si può e si deve fare, perché la cosa più importante è rimanere in contatto. Per questa ragione anche per il periodo estivo abbiamo deciso di mantenerci in contatto con una proposta leggera e frizzante: un programma di video ed interviste settimanali, dal 21 luglio al 21 settembre, con messaggi di promozione della salute ed intrattenendo gli utenti partecipanti".

I video sono realizzati dalla S.S.D. Epidemiologia, Promozione della Salute e Coordinamento Attività di Prevenzione ASL CN2 con la collaborazione della S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione ASL CN2, dell'Asl Città di Torino, dell’ASL AL e l’AUSER, e del SUISM Università di Torino.