Cosa fare in quest’ultima domenica di luglio in Granda

Monfortinjazz ha avuto inizio a Monforte d’Alba con l’inaugurazione della mostra fotografica “Moments & More” di Alex Astegiano che, negli spazi della Chiesa di Sant'Agostino (Auditorium Horszowki), presenta una carrellata di straordinari ritratti realizzati in occasione dei concerti di Monfortinjazz ai tanti musicisti che sono passati per Monforte. Oggi, domenica 26 luglio, ci sarà, alle 18 e alle 21,30, il doppio concerto di Paolo Fresu con il suo stellare Quintetto arricchito dalla presenza al trombone di Filippo Vignato. Biglietti disponibili sul circuito Mailticket.it e presso Osteria La Salita, Edicola Bruno e Ufficio turistico di Monforte d’Alba.

Info: www.monfortinjazz.it

Roddino si prepara per la nuova edizione di Mataria ’d Langa e oggi, domenica 26 luglio sarà tempo di teatro, con la pièce Carvé, della compagnia del Nostro teatro di Sinio. La commedia scritta e interpretata da Paolo Tibaldi e Oscar Barile va in scena alle 21.15 (ingresso gratuito).

Info: www.facebook.com/nostro.sinio e www.facebook.com/proroddino

La Gustosa camminata d’estate è l’appuntamento che l’associazione Contessa di Castiglione Tinella organizza con la Bottega del Moscato per celebrare la stagione più calda dell’anno. Il ritrovo è in piazza XX Settembre, a Castiglione Tinella, oggi, domenica 26 luglio, alle 17, per una camminata di circa cinque chilometri lungo il sentiero che attraversa il bosco delle Badie e il parco dei versi in vigna, fino ad arrivare al punto panoramico di Crava, dove si potranno gustare le specialità di "Quei due food" e i piatti dell’osteria Verderame, accompagnati dai vini dei produttori castiglionesi. È prevista anche un’animazione musicale e l’intrattenimento per i bambini, seguendo le regole del distanziamento sociale. Si consiglia di indossare scarpe comode e di portarsi anche una coperta. Per partecipare è necessaria la prenotazione telefonando al 340-19.10.930 e 335.7104587. Il costo è di 15 euro.

Info: www.comunecastiglionetinella.it

A Sommariva Perno oggi, domenica 26 luglio alle 21 è in programma "Danza sotto le stelle" in piazza Montfrin con gli allievi della scuola Arte danza di Donatella Poggio e i cantanti di Letizia Racca. La serata è organizzata dal centro culturale San Bernardino in collaborazione con il Comune e la Proloco. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, dalle ore 20.30, con alcune norme obbligatoriamente da rispettare (uso del detergente in entrata, registrazione della presenza, obbligo di indossare la mascherina dall’ingresso fino al posto a sedere e all’uscita, rispetto del distanziamento sociale, escluse le famiglie).

Info: www.centroculturalesanbernardino.it

A Ceresole d'Alba la sala degli affreschi del palazzo comunale apre le porte ai visitatori oggi, domenica 26 luglio, con ingresso libero, dalle 10 alle 18: il salone ospita gli affreschi recuperati dalla cappella della Madonna del buon tempo, in località Novareisa, oggi in stato di abbandono. Gli affreschi, raffiguranti la crocifissione, la Pietà con i santi e sant’Antonio abate, risalgono al XVI secolo.

Info: www.facebook.com/sentierideifrescanti

A Bra oggi riapre i battenti la Zizzola, la grande “Casa museo dei braidesi” nella quale è possibile rivivere la storia della città attraverso innumerevoli fotografie, filmati e mappe interattive. L’iconica magione dalla pianta ottagonale, edificata nel 1840 sulla cima del Monteguglielmo, sarà visitabile i sabati e le domeniche d’estate dalle 10 alle 18 (ingressi contingentati, massimo 15 persone). Ha invece già riaperto da alcune settimane lo splendido parco che circonda l’edificio simbolo della città, che è fruibile gratuitamente tutti i week end fino a inizio ottobre. Come per tutte le aree verdi cittadine, l’accesso è consentito nel rispetto del mantenimento delle distanze di sicurezza e del divieto di assembramento.

Info: www.turismoinbra.it

A Bene Vagienna, fraz. Roncaglia, presso il sito archeologico oggi, domenica 26 luglio alle 21.15 replica dello spettacolo “Il servo astuto”, rivisitazione dell’«Epidicus», con Simone Moretto, regia di Girolamo Angione. Chi vuole partecipare è invitato a prenotare collegandosi all’indirizzo web www.torinospettacoli.it o telefonando allo 011.6615447.

Info: www.feriediaugusto.it

A Savigliano, oggi, domenica 26 luglio, alle ore 21,45 l’appuntamento con Cortocircuito è rinnovato con “Antropocene”, in piazza Turletti.

Info: www.comune.savigliano.cn.it

A Saluzzo oggi, domenica 26 luglio alle 21 l’area concerti della Musso vedrà l’esibizione degli allievi di Obiettivo Orchestra impegnati n un concerto realizzato dalla Scuola di Alto Perfezionamento Musicale, in collaborazione con Filarmonica Teatro Regio di Torino. Gli allievi del corso di formazione orchestrale eseguiranno l’Ottetto per strumenti a fiato e l’Histoire du Soldat di Strawinsky. Necessaria la prenotazione telefonica da effettuare alla segreteria Scuola Apm, al numero 0175-47031.

Info: www.facebook.com/obiettivorchestra

Sempre a Saluzzo alle 17,45 in Castiglia è in programma un appuntamento tutto dedicato ai bambini con “Carta in-Canta”, laboratorio di lettura, musica e creatività tra i muri del vecchio maniero. Adatto a piccoli tra i 3 e 7 anni. Costo 5 euro pro capite.

Prenotazione obbligatoria via mail info@itur.it, info https://fondazionebertoni.it

A Barge nel fine settimana sono in programma iniziative che animeranno l’estate: oggi, domenica 26 luglio, proseguono “Barge desbarasa”, la Caccia al tesoro fotografica, “R-estate a Barge” e, alle ore 22, la proiezione “Barge che fu”. Nella sola giornata di domenica torna il Mercatino delle pulci in Via Monte Media. In piazza San Giovanni esibizione di moto trial, in Piazzetta: “La Fattoria” animali in mostra. Durante i festeggiamenti dell’ultimo fine settimana di luglio, sarà presente, nel pieno rispetto delle normative in vigore sul distanziamento sociale, un grandioso luna park allestito nelle Piazze San Rocco ed Einaudi.

Il prossimo week end riaprirà finalmente i battenti alla sua clientela la seggiovia biposto “Monviso” di Crissolo, che dal paese trasborda tutti ai piedi delle piste da sci della stazione invernale. Il calendario delle aperture estiva dell’impianto prevede che funzioni, dalle 8 alle 17 anche oggi, domenica 26 luglio, dal 1 al 25 agosto ininterrottamente tutti i giorni e sabato 5 e domenica 6 settembre. Parallelamente ornerà a servire le sue goloserie il rifugio “Aquila Nera”, l’accogliente posto-ristoro che sorge proprio nei pressi della stazione d’arrivo della seggiovia: funzionerà come bar e ristorante, con servizio self-service.

Info e prenotazioni: 0175-94907. www.comune.crissolo.cn.it

Oggi, domenica 26 luglio è in programma “Missione natura”, escursione adatta a tutti, all’interno dell’Oasi naturalistica La Madonnina di Sant’Albano. L’Oasi è un vero scrigno di biodiversità che da sempre incanta grandi e piccini, con i suoi numerosi e affascinanti abitanti. La stagione permetterà di effettuare approfondimenti non solo sull’avifauna, ma anche su libellule e farfalle.

Appuntamento alle ore 17 (info: 0171.444501; eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it)

Prosegue Occit'amo con gli appuntamenti di questo fine settimana: oggi, domenica 26 luglio, alle 17.30 a Busca (Ala, Porta Santa Maria) ci sarà “Destacha la danca”,

stage danza con Daniela Mandrile. Obbligatoria la prenotazione al +39 3397950104. Sempre domenica 26 luglio alle 21.30 a Busca (Piazza Diaz) è in programma lo spettacolo “La Regina” di Paolo Gerbella.

Ingresso gratuito, obbligatoria la prenotazione sul sito www.occitamo.it

A Frassino questa domenica il gioco con le Terre del Monviso “Pluf” sbarca sulla piazzetta del paese alle 16. Sono invitate e partecipare le famiglie con i bambini, che saranno guidate a scoprire il gioco in scatola dagli animatori della Fabbrica dei Suoni di Venasca. L’adesione è gratuita, occorre prenotarsi entro il mezzogiorno di sabato al 347-2273173. “E’ d’obbligo l’impiego di mascherine.

Info: www.alcotra-pluf.eu

«Diventa corista per un giorno» è l’iniziativa dei Polifonici del Marchesato per oggi, domenica 26 luglio in occasione della seconda giornata di “Suoni dal Monviso”, in programma a Pian Munè. Si tratta di un open singing corale, che si svolgerà dalle 10 alle 12,30, e dalle 14,30 alle 16,30, con un’esecuzione finale (intorno alle 16) che concluderà la festa corale. Le voci, distanziate nell'incantevole bosco della Trebulina, regaleranno una giornata di “stage corale”.

Per info e prenotazioni è necessario compilare il format presente sul sito www.suonidalmonviso.it, oppure scrivere a l l’indirizzo: info@suonidalmonviso.it o telefonare ai numeri 349-3282223 o 349-3362980. Costo dell’iscrizione 10 euro (se i coristi fanno parte di gruppi corali iscritti ad Acp il costo è di 6 euro). Pranzo convenzionato, su prenotazione, al rifugio Pian Munè a 16 euro.

www.pianmune.it

A Sampeyre questa domenica è in programma lo spettacolo musicale “Progetto Battisti”, un album di racconti, curiosità, aneddoti e canzoni dello scomparso cantautore. Appuntamento alle 21 in piazza della Vittoria. Ospite speciale Claudio Sterpone.

Vedi il programma dell’estate a Sampeyre sul sito del Comune: www.comune.sampeyre.cn.it

A Piasco oggi, domenica 26 luglio, è prevista la manifestazione "Show fai da te". Alle 20 in piazza Martiri della Liberazione, tra municipio e chiesa parrocchiale, ci sarà la messa animata dalla cantoria di Piasco. Poi alle 21 “Show fai da te-Mettiti in gioco", sotto la guida di Dario Racca, in cui gli spettatori canteranno in diretta. La serata servirà a raccogliere fondi per lo sport dei giovani, mentre i dilettanti allo sbaraglio si esibiranno come cantanti, ballerini e intrattenitori. Ospite d'onore il giornalista e cronista della gastronomia Edoardo Raspelli. Lo show si terrà in sicurezza garantendo a tutti i partecipanti (come previsto per legge) il distanziamento e l'utilizzo della mascherina. Per ulteriori informazioni: 340-6928862.

Info: www.facebook.com/prolocopiasco

A Borgo San Dalmazzo oggi, domenica 26 luglio, alle ore 17 è in programma la visita guidata alla città in compagnia di Elena che condurrà i partecipanti alla scoperta di luoghi e tracce della Resistenza. Ritrovo all’Ufficio Turistico di largo Bertello. La visita terminerà con aperitivo finale, costo 9 euro a persona. Per info e prenotazioni: 0171.696206; prenotazioni online: www.cuneoalps.it/cultura-e-tour-guidati/speciale-tour-guidati/tourguidati-cuneo-alps/tour-guidato-borgo-2-detail

Oggi, domenica 26 luglio torna lo spettacolo a Vernante. L'associazione culturale Prismadanza porta la danza nel raccolto spazio del teatro ex Confraternita di via Boccaccio, secondo le norme per l'emergenza anti-Covid-19. Love Plays(S) della Compagnia D'I Verse è una performance in cui l’amore va in scena: in questo momento difficile, l'amore e il movimento armonioso della danza vogliono esser un messaggio importante per il pubblico dopo il tanto tempo di stop per il lockdown.

Posti limitati e prenotazione obbligatoria al 3492587162, info@prismadanza.it o su eventbrite.it.

www.facebook.com/prismadanza

Oggi, domenica 26 luglio alle 11 appuntamento con la grande musica, presso il lago delle Scalette a Frabosa Sottana: è in programma un’esibizione dell’orchestra Sinfonica Amatoriale Italiana di Boves (con la partecipazione di alcuni membri della Ffm Classica di Fossano). Nel suggestivo panorama naturale del lago, alle pendici del Mondolè, i musicisti diretti dal maestro Paolo Fiamingo eseguiranno brani di Mozart, Rossini, Vivaldi, Schubert. Il Concerto, a partecipazione gratuita, si svolgerà nel rispetto della normativa sulla sicurezza Anticovid. Il lago delle Scalette è raggiungibile da Prato Nevoso percorrendo la strada in direzione Balma, invece da Artesina si percorre il sentiero escursionistico dal piazzale Quarti. Gli organizzatori consigliano, al fine di godersi una bella giornata in montagna e per rispettare l’ambiente, di lasciare “a valle” le auto e di salire in quota facendo una corroborante escursione.

Info: frabosasottana.com

Ricominceranno oggi, domenica 26 luglio le camminate lungo le “Vie della pietra” a Frabosa Soprana, passeggiate culturali gratuite sui sentieri del Comune, in piccoli gruppi accompagnati da Alessandro Barabino, esperta guida escursionistica ambientale, che permetteranno di scoprire tutti gli aspetti legati alle pietre, dal marmo delle cave frabosane ai fenomeni di carsismo, passando per le vecchie borgate. Per info e prenotazioni: Alessandro Barabino, 349.6627180.

http://www.frabosa.com

A Garessio questa domenica, alle 17, appuntamento in piazza Carrara, dal Municipio per una visita guidata del Borgo medievale. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione per organizzare l’iniziativa in sicurezza: Ufficio turistico 0174 803145. Sempre a Garessio, aperto, tutti i sabati e domeniche pomeriggio, l’oratorio del San Giovanni al Borgo medievale, con possibilità di visite guidate. Info: Ufficio turistico 0174 803145.

Info: www.comune.garessio.cn.it

Ad Ormea oggi, domenica 26 luglio mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici lungo le vie del centro storico, dalle 9 alle 19. e 9 alle 19.

Info: www.facebook.com/ComunediOrmea.

Oggi Ormea sarà tappa conclusiva della prima edizione del viaggio a bordo d’auto d’epoca “Dall’Alta Langa al mare sulle vie del sale” e arriveranno i quindici equipaggi che saranno ricevuti con un momento istituzionale organizzato da Comune e Associazioni.

Prosegue la rassegna Castelli Aperti che raccoglie nel suo circuito un patrimonio formato da castelli, palazzi, ville, torri, giardini, musei ed itinerari storici ed artistici diffuso su tutto il territorio piemontese. Oggi, domenica 26 luglio sono tanti i beni che apriranno le porte ai visitatori per una domenica all’insegna di arte e cultura. In provincia di Cuneo si consiglia la consueta visita mensile al parco del castello di Sanfré durante le quali verranno illustrate anche la storia e l’architettura della possente dimora storica. Per chi vuole visitare una mostra in un meraviglioso contesto architettonico e storico al Filatoio di Caraglio prosegue “Un set alla moda. Un secolo di cinema italiano tra fotografie e costumi” a cura di Domenico De Gaetano.

Visite guidate gratuite del paese ogni domenica, con orario 15.00-18.00 al Borgo e al Castello di Niella Tanaro, quest’ultimo visibile solo dall'esterno per restauri. Aperti anche la Torre di Barbaresco, il Castello di Monticello d’Alba con visita libera al parco e guidata nel castello. Visitabili questa domenica anche il Museo Civico Antonino Olmo e la Gipsoteca Davide Calandra a Savigliano, il Palazzo Salmatoris a Cherasco, il Castello Reale di Govone, il Castello della Manta, il Forte Albertino di Vinadio.

Info e modalità per la visita: www.castelliaperti.it

Al Castello di Manta è in programma l'iniziativa "Fai d'estate" con la possibilità di gustare l'aperitivo nel giardino. L’accesso è libero e l’aperitivo si può pagare in loco, senza prenotazione. Nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 26 luglio, il giardino accoglierà un momento musicale con la rappresentazione scenica per voce maschile, voce femminile e tre strumenti “Sì dolce è ‘l tormento” con musiche di Claudio Monteverdi. Info: www.serefai.it, 0175 87822 e faimanta@fondoambiente.it.