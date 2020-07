Incidente mortale sul lavoro ad Alassio: la vittima è operaio di Fossano

Incidente sul lavoro trasformatosi in tragedia questa mattina, intorno alle 11, ad Alassio in via Cardellino. Un operaio di Fossano di 37 anni è stato travolto da un mezzo pesante ed è deceduto.

Sul posto si è immediatamente recato il personale sanitario della Croce Bianca di Albenga, ma sono stati vani i tentativi di rianimare la vittima, le cui condizioni sono apparse gravi fin da subito, e i Vigili del Fuoco per le operazioni di sollevamento e rimozione del mezzo.

Ancora da chiarire la dinamica che ha portato a questo tragico epilogo.