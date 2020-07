Cuneo, Laura Peano chiede più attenzione a corso Giolitti: "Serve un intervento strutturato, dov'è l'amministrazione?"

Un presidio più ampio e costante delle forze dell’ordine e un intervento strutturale per garantire la sicurezza di tutta l’area coinvolta: sono queste le richieste che la consigliera comunale Laura Peano ha fatto alla maggioranza ieri sera (lunedì 27 luglio), nella prima parte del consiglio comunale di Cuneo, in riferimento alla situazione di corso Giolitti, negli ultimi tempi nuovamente teatro di situazioni di degrado e di veri e propri episodi di violenza .

Tante sono, secondo Peano, le segnalazioni effettuate dai cittadini: “Ma l’amministrazione comunale dov’è? La zona di corso Giolitti è, da anni, abbandonata e in degrado crescente e l’ultimo evento preoccupante è stata l’aggressione di un somalo a un proprio connazionale. Cosa ancora deve succedere prima che l’amministrazione affronti una volta e per tutte l’argomento? Non ci si può limitare a quel che è stato fatto sino ad oggi”.