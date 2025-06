Cuneo, la prossima settimana verranno abbattuti alcuni alberi ammalorati

A partire da lunedì 23 giugno saranno avviati lavori di abbattimento di alberature ammalorate in varie zone della città e delle frazioni. Le operazioni verranno eseguite da una ditta incaricata dal Comune, con il coinvolgimento di circa quindici esemplari arborei.

Gli interventi riguardano principalmente piante secche (morte in piedi), in forte stato di deperimento o risultate instabili a seguito di monitoraggi e sopralluoghi tecnici. Si tratta dunque di passaggi necessari a garantire la sicurezza delle persone e la tutela del patrimonio verde urbano. Va sottolineato che questi primi lavori s’inquadrano in una più ampia attività di manutenzione, che proseguirà nei mesi estivi: durante questo periodo, infatti, la presenza della vegetazione verde consente di individuare più facilmente eventuali esemplari secchi o compromessi.

Oltre agli abbattimenti, verranno effettuati interventi di rimozione del secco dalle chiome, laddove necessario, con l’obiettivo di migliorare la salute generale delle alberature rimanenti e ridurre i rischi connessi.

A partire dalla stagione autunnale, si procederà con la messa a dimora di nuovi alberi, a compensazione di quelli rimossi, in un’ottica di rigenerazione e valorizzazione del verde urbano.

Le prime zone interessate dagli interventi includono viale Angeli, piazza Pio Brunone Lanteri, corso Vittorio Emanuele II, corso Brunet e corso Dante, dove si trovano anche alcuni esemplari giovani o di piccole dimensioni. Altri abbattimenti sono previsti nelle frazioni di Spinetta, Borgo Gesso e San Rocco Castagnaretta.

“La cura e la manutenzione del nostro patrimonio arboreo sono un dovere verso la cittadinanza e l’ambiente. Interveniamo dove necessario per garantire sicurezza, ma con la consapevolezza e l’impegno di restituire nuovo verde attraverso le piantumazioni autunnali. La gestione del verde è un processo continuo, che richiede attenzione, trasparenza e visione a lungo termine”, dichiara l’assessore al Verde Pubblico, Gianfranco Demichelis.