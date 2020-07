Turismo in Piemonte: nel 2019 +1,82% di arrivi, gettonati i monti

Oltre 5 milioni e 372 mila arrivi sul territorio regionale nel 2019, pari a un +1,8% rispetto all’anno precedente, con un incremento della presenza estera del 3,7%. Sono questi i principali dati sull’andamento del turismo in Piemonte presentati oggi dall’assessore Vittorio Poggio e da Luisa Piazza, direttore generale di VistPiemonte. Uno scenario che lascia intravedere prospettive incoraggianti anche per l’estate corrente, malgrado l’emergenza sanitaria in corso, con il 25% degli italiani che si dichiara intenzionato a visitare il territorio sabaudo per le vacanze (secondo un sondaggio realizzato in collaborazione con Metis Ricerche).