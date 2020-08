"Santi Comuni": Lagnasco protagonista su Tele Padre Pio

Prosegue anche nel mese di agosto il viaggio di Santi Comuni, neonato format televisivo firmato dalla giornalista Renata Cantamessa e prodotto dalla società Tgevents Television - in onda su Padre Pio TV - che ogni domenica accompagna alla scoperta dei luoghi italiani dei Santi e dei talenti, comunità che dalla fede e dalla devozione traggono linfa per mantenere vive la cultura, il folclore e la biodiversità economica locale.

Uno story-telling corale tra ricordi, momenti live, interviste e testimonianze esclusive, che dopo l’approfondimento di luglio dedicato a Villanova d’Asti, ad agosto resterà in Piemonte spostandosi nel Saluzzese, di cui valorizzerà le peculiarità con approfondimenti sulle tradizioni, il turismo religioso, l’arte, l'economia agroalimentare in chiave sostenibile e il suo importante indotto.

La trasmissione, lanciata nelle scorse settimane in orario di punta con il consenso di oltre 300 mila spettatori, domenica 2 agosto aprirà il mese con la prima delle tre puntate dedicate a Lagnasco: 25 minuti di approfondimenti che sposeranno temi quali la devozione mariana legata ai piccoli santuari del territorio (inevitabile la partenza dal Santuario di Santa Maria, cui i lagnaschesi sono particolarmente legati), che culminerà nella presentazione emozionale della rubrica Opere Divine, in accordo con la Diocesi di Saluzzo. Quindi le manifestazioni: da Occit’Amo, la musica occitana che diventa evento, a Fruttinfiore, la rassegna nazionale di frutticoltura che ogni anno accoglie oltre 40 mila visitatori da ogni regione; e ancora, l’arte, con la vista ai Castelli Tapparelli d’Azeglio (chiamati al plurale per la suddivisione di un’unica struttura in tre corpi di fabbrica denominati Levante, Centro e Ponente ndr), ma anche lo sport, con la celebrazione dei campioni del territorio e un focus sul legame tra sport, giovani e benessere inteso come "educazione di comunità". Ampio spazio sarà poi dato ai progetti in atto e all’importante indotto generato dall’ortofrutta nel territorio, non solo dalle grandi aziende locali che lavorano sulla tecnologia al servizio della frutticoltura, ma anche dal comparto locale della frutta, trainato dal successo della mela Rossa Cuneo IGP.

"Siamo un Comune di 1.500 abitanti, ma amiamo chiamare Lagnasco 'La capitale della frutta del Piemonte’ - spiega il sindaco Roberto Dalmazzo, che pure interverrà all’interno del programma - facciamo parte del polo saluzzese della frutta, che accoglie 12 mila lavoratori stagionali, e siamo sede di molte Organizzazioni di Pro-duttori che esportano diverse varietà di frutta in tutto il mondo: dalle mele ai kiwi, dalle pesche alle susine, ai piccoli frutti. Ed è proprio questa forte vocazione agricola a tenere vivo il legame con la tradizione, inclusa quella legata alla devozione delle chiese e cappelle a km0".

SANTI COMUNI: IL FORMAT

Santi Comuni è il neonato format di Padre Pio TV che si candida come il nuovo viaggio settimanale attraverso l'Italia dei santi e dei talenti, con la guida di Marco Dottore, organizzatore e presentatore di eventi, e Renata Cantamessa, nuova voce narrante del made in Italy di fede e agricoltura di Padre Pio TV.

Il programma, già a partire dal titolo, rivela una duplice lettura, interpretando "Santi" come sostantivo e "Comuni" come aggettivo, e viceversa. Un escamotage letterario atto ad esprimere l’intento di raccontare da un lato il made in Italy dei Santi locali, depositari di un’eredità sociale profonda che ancora oggi accompagna piccoli e grandi territori nella vita di tutti i giorni; dall’altro, quello dei Comuni "Santi", cioè di quelle realtà dove la presenza molto forte di un Santo (o Beato) influenza ancora fortemente la devozione, il folclore e l’economia locale.