Canale: questa sera la Madonna di Mombirone torna al Santuario

Dopo essere stata vicino ai suoi figli per tutto il periodo di emergenza della pandemia (presso la cappellina parrocchiale di Canale) Nostra Signora di Mombirone protettrice della Città del Pesco ritornerà nel suo Santuario in collina. L'appuntamento con la Vergine è previsto questa sera (6 agosto alle ore 21,15 nel primo giorno della Novena) al Santuario di Mombirone.

Rispetto a com'era stata organizzata, in base alle attuali restrizioni, non sarà possibile la processione con la statua della Vergine seguita dalla partecipazione dei fedeli: la Madonna sarà trasportata direttamente al Santuario dove verrà concelebrata la Santa Messa e la consacrazione della comunità Canalese al Cuore Immacolato di Maria. La messa sarà presieduta dal Vescovo di Alba Mons. Marco Brunetti. Nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-covid 19 durante la funzione sono obbligatori: la mascherina, igienizzazione delle mani, distanziamento fisico di 1 metro.

Intanto il parroco di Canale, don Eligio Mantovani fa sapere che in occasione della festa della Madonna Assunta, sabato 15 agosto, saranno due le messe al Santuario di Mombirone: alle 8 del mattino e alla sera alle 20,45, mentre in Parrocchia verrà celebrata un'unica Messa alle ore 10,30. "Porgo un invito accurato nel cogliere questo tempo favorevole di grazia con (la Novena e la Festa dell'Assunta). Sia per tutti una giornata ricca di benedizioni divine".