Cuneo: una targa per Don Aldo Benevelli al Famedio dei cuneesi illustri

“Don Aldo non è stato solo un buon prete, ma anche un essere umano dal cuore d’oro - dicono il Sindaco Federico Borgna e Claudia Bergia, Presidente del Centro Culturale Don Aldo Benevelli dell’Associazione Partigiana Ignazio Vian -. Un uomo, un sacerdote dai piccoli preziosi gesti: una parola al momento giusto, una carezza, un sorriso, un gesto gentile. Una persona davvero speciale, che ha fatto ogni cosa mettendoci il cuore, che non ha mai dato per ricevere, ma per il solo piacere di vedere un sorriso”.